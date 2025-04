Der Physiker Immanuel Bloch hat den ersten Hightech-Preis des Bayerischen Ministerpräsidenten erhalten. Bloch gehöre als Pionier der Quantenwissenschaften zur Weltspitze in der Forschung, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwochabend per Videoschalte bei der Preisverleihung in der Münchner Residenz. Seine Forschungen zu Quanten-Vielteilchensystemen seien nobelpreisverdächtig.