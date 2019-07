2. Juli 2019, 19:30 Uhr München heute Zweite S-Bahn-Stammstrecke verzögert sich / Keine Entschädigung nach Flughafen-Chaos

Von Andreas Schubert

Wer täglich auf den Straßen Münchens oder auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln im Untergrund unterwegs ist, hat sich entweder ein dickes Fell zugelegt oder regt sich jeden Tag von Neuem auf. Die U- und S-Bahnen sind voll, die Busse stehen im Stau - und wer nicht mit dem Fahrrad fahren kann oder mag, verschwendet täglich ein paar Stunden seines Lebens nur für die Anreise zur Arbeit, zur Uni oder zur Schule. Dass sich etwas ändern muss und das Auto in einer Großstadt wie München als Fortbewegungsmittel immer weniger etwas taugt, hat inzwischen auch die autofreundliche CSU erkannt.

Am Dienstag haben sich Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und der oberste Bahnchef Richard Lutz in der Staatskanzlei getroffen und über die Zukunft des Nahverkehrs gesprochen. Hinterher formulierten sie öffentlich ein Bekenntnis zum Ausbau des ÖPNV. Dabei kam heraus, dass München voraussichtlich mehr Geld für Projekte wie die U9 bekommen soll. Diese wäre eine wichtige Entlastung für die ständig überfüllten Linien U3 und U6, die Stadt kann die hohen Kosten in Höhe von etwa drei Milliarden Euro nicht selbst schultern.

OB Reiter sprach deshalb von einem guten Tag. Im Oktober soll im Stadtrat schon die Entscheidung fallen, zumindest schon einmal einen U-Bahn-Halt am Hauptbahnhof bauen zu lassen, der alleine schon 400 Millionen Euro kosten wird. Aber das Geld ist sicher gut angelegt. Bis die U9 dann fahren kann und die zweite S-Bahn-Stammstrecke fertig ist, werden aber noch viele Jahre vergehen. Durch die Stammstrecke rollen frühestens 2028 Züge, die U9 wird nicht vor Ende der 2030er Jahre Fahrt aufnehmen. Bis dahin können die Münchner nur hoffen, dass bereits geplante neue Bus- und Tramlinien schon früher den Verkehrswahnsinn bremsen. Denn theoretisch hat München an wunderschönen Flecken viel zu bieten. Man muss aber auch dort hinkommen können.

Das Wetter: Aus grauen Wolken bricht immer stärker die Sonne durch - bei höchstens 25 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Nach Sicherheitspanne: Passagiere werden nicht entschädigt Zehntausende Menschen saßen vor einem Jahr am Flughafen München fest, nachdem eine Frau unkontrolliert in den Abflugbereich gelangt war. Das Amtsgericht Erding hat jetzt Klagen auf Ausgleichszahlungen abgewiesen. Zum Artikel

Lastwagenfahrer springt aus Führerkabine - und spießt sich auf Der Mann übersieht auf einer Baustelle in Milbertshofen eine Eisenstange, die aus dem Boden ragt, und verletzt sich schwer. Zum Artikel

"Ankerzentren sind menschenverachtend" Mit großer Einigkeit beschließt der Stadtrat Hilfe für Flüchtlinge in den Einrichtungen. Am liebsten würde er sie abschaffen - doch dafür fehlt ihm die Entscheidungsgewalt. Zum Artikel

Ein neuer Biertankkeller für das "berühmteste Wirtshaus der Welt" Bei laufendem Betrieb hat das Hofbräuhaus einen neuen Biertankkeller und eine neue Schankanlage eingebaut bekommen - die Gäste haben nichts bemerkt. Zum Artikel

