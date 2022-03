Von Sven Loerzer

Aus heiterem Himmel - das ist so eine Formulierung, die gerne verwendet wird, wenn plötzlich Veränderungen eintreten, denen jeder ohnmächtig ausgeliefert sein kann. Den Folgen einer schweren Krebserkrankung zum Beispiel, wie sie vor einem Vierteljahr das Leben von Anastasiia Z. verändert haben. Die 36-jährige Mutter zweier kleiner Kinder hat sich tapfer dem Kampf gegen die Krankheit gestellt und die Chemotherapie begonnen, der eine Operation folgen soll.

Doch dann begann Wladimir Putin den Krieg, er ließ ihre Heimatstadt Charkiw im Nordosten der Ukraine angreifen. Als die ersten Bomben fielen, ergriff die Familie in Windeseile die Flucht. 47 Stunden saßen sie im Auto, die Fahrt zur Grenze wurde zum bitteren Leidensweg. Denn Anastasiia Z. litt schwer unter den Nebenwirkungen der Chemotherapie. Ihr Mann, den sie so dringend zur Unterstützung bräuchte, durfte die Ukraine nicht verlassen.

In München fand die Mutter mit ihren Kindern eine erste Aufnahme bei den Eltern einer Stadträtin. Die München Klinik ermöglichte ihr die Fortsetzung der bereits in der Ukraine begonnenen Chemotherapie, der "Adventskalender für gute Werke der Süddeutschen Zeitung" überbrückt aus Spenden die Notlage, bis staatliche Unterstützung für den Alltag greift. Damit die Mutter und ihre Kinder, deren Leben Krankheit und Krieg so plötzlich verändert haben, nicht auch noch finanzielle Sorgen quälen. Um die Not der aus der Ukraine Geflüchteten zu lindern, ruft der SZ-Adventskalender seine Leser zu Spenden auf.

Den vielen Hundert Menschen, die jetzt Tag für Tag und Nacht für Nacht vor allem mit Zügen nach München kommen, fehlt es buchstäblich an allem. Die Stadt kommt kaum damit nach, genügend Schlafplätze in Notquartieren für die Geflüchteten zu schaffen. Nicht wenige Firmen und Privatleute nehmen Geflüchtete vorübergehend auf. Um die Menschen aus der Ukraine unterzubringen, denkt Oberbürgermeister Dieter Reiter bereits über den Bau einer Art Zeltstadt nach, wie er im SZ-Interview erklärt (SZ Plus).

DER TAG IN MÜNCHEN

Was Pendler zur Sperrung der U3 und U6 wissen müssen Gleich zwei U-Bahn-Linien werden von diesem Montag an unterbrochen - und das für mehr als drei Monate. Fahrgäste können auf Busse und Leihräder umsteigen. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

"Arbeiten Sie als Maulwurf, aber machen Sie keine Hügel!" Seit 20 Jahren feiert die queere katholische Community in München einmal im Monat einen Gottesdienst - unter strengen Auflagen. Denn die Szene soll möglichst unsichtbar bleiben. Zum Jubiläum kommt einer, der das ändern könnte: Kardinal Reinhard Marx.

Wie geht's weiter mit dem Grünspitz? Mehr Vielfalt, mehr Ruhe: Der beliebte Treffpunkt in Giesing soll umgestaltet werden. Auch Beschwerden von Anwohnern sollen dabei berücksichtigt werden.

Oberbürgermeister Reiter erhält Rückendeckung für den Rauswurf Gergievs Fast alle Fraktionen im Münchner Stadtrat unterstützen die Entscheidung, den Chefdirigenten der Münchner Philharmoniker wegen dessen Nähe zu Putin abzusetzen. Im Detail gibt es aber offenbar Diskussionsbedarf.

Starkbierfest auf dem Nockherberg gestartet Pandemiebedingt musste das Fest zweimal ausfallen. Am Freitag führen die Corona-Regeln zu langen Schlangen am Eingang.

MÜNCHEN ERLESEN

KULTUR ERLEBEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg