Der Himmel der Bayern? Den gibt es zwar nicht nur im Hackerzelt, so ganz prinzipiell, aber je näher der eigentliche Wiesn-Termin drückt, desto schmerzlicher vermissen manche aggratt diesen Anblick.

Von Franz Kotteder

Es gibt ja Menschen, denen ist das Oktoberfest von Herzen zuwider. Meistens handelt es sich dabei um Münchner, die unter den weniger schönen Auswirkungen des größten Volksfests der Welt besonders zu leiden haben, und da gibt es zugegebenermaßen wirklich eine Reihe sehr unschöner Dinge. Nun aber fällt das Oktoberfest schon zum zweiten Mal wegen der Pandemie aus, und wenn uns nicht alles täuscht, empfinden inzwischen sogar Wiesnhasser ein klein bisschen Wehmut, und sei es nur, weil ihnen ein lieb gewordenes Feindbild einfach so weggebrochen ist.

Vielen anderen ist aber auch eine gewisse Sehnsucht anzumerken, man würde doch ganz gerne wieder mal ein bisschen feiern, in vollen Bierzelten zu lauter Blasmusik. Das machen sich Veranstalter, Gastronomen, Künstler und manchmal auch Scharlatane zunutze, indem sie rund um das Oktoberfest Attraktionen, Menüs, manchmal auch Kitsch und Tand auf den Markt werfen, um diese Sehnsucht zu befriedigen. Womöglich sogar, um damit auch noch Geld zu verdienen! Etwas, was dem richtigen Fest, wie jeder Münchner weiß, natürlich vollkommen fremd ist.

Das Phänomen des Oktoberfestsurrogats treibt im Jahr 2021 jedenfalls einige recht skurrile Blüten. So gab es bereits die Ankündigung einer "Wüsten-Wiesn" im fernen Dubai, eine Oktoberfest-Kochbox aus dem fränkischen Wirnsberg, demnächst werden die Wiesn-Dinnershow eines bekannten Fernsehkochs, japanische Brotzeitbrettl und ein Wiesn-Playmate ohne Wiesn folgen, unter anderem. Die ganze Palette habe ich mir einmal angesehen, auch das gehört zum Berufsbild eines Wiesn-Reporters, der auch in diesem Jahr gar nicht so arbeitslos ist, wie es einem erscheinen mag. Ein paar Hoch- und Tiefpunkte habe ich ausgewählt, es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Und ich fürchte, der wäre meiner geistigen Gesundheit auch gar nicht zuträglich.

