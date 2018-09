13. September 2018, 19:00 Uhr München heute Wiesn als Marke / Prozess um Leiche vom Feringasee / Panda-Nachwuchs

Eine Marke für sich: Die Wiesn ist in Europa geschützt.

Von Sara Maria Behbehani

Bald beginnt er wieder: Der Wiesn-Wahnsinn. Und beides gehört nun München ganz allein. Der Wahnsinn sowieso. Aber auch die Wiesn. Denn das größte Volksfest der Welt ist jetzt beim Europäischen Markenamt rechtlich geschützt.

Wer den Wahnsinn jedes Jahr wieder neu in all seinen ausgeprägten, weniger schönen Facetten mitbekommt, sind die Sanitäter. Und legendär geworden sind ihre Fahrtragen, in denen Patienten - oft Alkoholleichen - über das Festgelände gerollt werden. Der gelbe Sichtschutz, der vor neugierigen Blicken der Wiesn-Besucher schützen soll, hat ihnen den Namen "Banane" eingebracht.

In diesem Jahr allerdings ist die Fahrtrage nicht mehr gelb sondern blau. Man könnte vermuten, um ihrem Inhalt gerecht zu werden, doch das stimmt nicht ganz, schreibt mein Kollege Franz Kotteder. Blau ist bloß die Farbe der Aicher Ambulanz Union, die nach 133 Jahren das Bayerische Rote Kreuz ablöst. So heißt es denn bei diesem Oktoberfest vielleicht: Ab in die Schlumpfkiste!

Das Wetter: Dichte Wolken und Regen. Die Sonne kommt am Nachmittag gelegentlich zum Vorschein. Temperaturen erreichen Höchstwerte um 22 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Reiter: Seehofer soll Investoren bremsen Als Reaktion auf die explodierenden Mieten will Münchens Oberbürgermeister die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen stadtweit verbieten. Dafür soll der Bundesinnenminister den Rechtsrahmen schaffen. Zum Artikel

Leiche vom Feringasee: Geliebte hörte das Opfer schreien Während Konstantin V. seine Lebensgefährtin mutmaßlich tötete, stand die Geliebte vor der Wohnung. Im Prozess um die Leiche vom Feringasee berichtet sie von Plänen für ein neues Leben mit dem Angeklagten. Zum Artikel

Prozess wegen versuchten Mordes: Taxifahrer soll Kunden wegen 6,50 Euro absichtlich angefahren haben Weil sein Fahrgast davonging, ohne zu zahlen, soll ihn der Taxler gerammt haben. Das Opfer wurde fünf Meter mitgeschleift und ihm wurde ein Ohr abgerissen. Zum Artikel

Nachwuchs bei den Roten Pandas Der Tierpark Hellabrunn meldet die Geburt eines Weibchens und kündigt an, die Besucher über dessen Namen abstimmen zu lassen. Zum Artikel

"Sommerfrauen, Winterfrauen": Buchpremiere mit Chris Kraus | 14.09. Literaturhaus In Kraus' neuem Roman geht es um einen Regiestudenten im New York der 1990er Jahre, der einen Film über Sex drehen soll. Das läuft jedoch gar nicht gut.

Celebrating Hip Hop Life | 14.09. Muffatwerk 25 Jahre Muffatwerk: Einer der schönsten Schuppen Münchens will das natürlich nur mit den feinsten Tunes feiern. Es gibt einen familiären Hip-Hop Ausflug mit Aftob, Main Concept und Crack Ignaz.

I'm a believer | 14.09 Lenbachhaus Von Andy Warhol über Maria Lassnik bis Gerhard Richter: Diese Ausstellung ist ein Bekenntnis zur Malerei und gleichzeitig eine kritische Auseinandersetzung mit politischen Entscheidungen und gesellschaftlichen Debatten.

WÄHRENDDESSEN IN...

Grainau: Hoher Sachschaden nach Unfall bei Zugspitzbahn

Bei einer Notfallübung ist eine Kabine schwer beschädigt worden. Die Seilbahn ist deshalb bis auf Weiteres außer Betrieb. Zum Artikel

