Von Andreas Schubert

Der schlimmste Streik im öffentlichen Verkehr, den ich je erlebt habe, fand vor einigen Jahren in Paris statt. Wir mussten von einem Ende der Stadt zum anderen - und es fuhr kein einziges öffentliches Verkehrsmittel. Freilich regnete es, Taxis waren natürlich keine zu bekommen, und so liefen wir mit unseren Koffern stundenlang durch die Metropole und erlebten auf diese Weise einen etwas anderen, ziemlich anstrengenden Stadtrundgang.

Doch nicht nur die Franzosen streiken gerne. Auch die deutschen Lokführer scheuen nicht vor einem Arbeitskampf zurück, wenn sie es für angebracht halten. Und so legte die Gewerkschaft GDL am Mittwochmorgen den Bahnverkehr in ganz Deutschland lahm, was auch in München deutlich zu spüren war. So strandeten viele Reisende am Münchner Hauptbahnhof und mussten darum bangen, einen anderen Zug zu bekommen. Ich habe mit vielen geredet und festgestellt, dass trotz allen Ärgers teilweise auch Verständnis für die Streikenden herrschte, die ein höheres Gehalt auch als Wertschätzung ansehen.

Doch die Bahn sieht das als Gegenseite ganz anders und nennt den Ausstand eine unnötige Eskalation auf Kosten der Steuerzahler und Reisenden. Immerhin fuhren ein Viertel aller Fernzüge, auch die Münchner S-Bahn war mit einem Notfahrplan unterwegs. So schlimm wie seinerzeit in Paris war es also nicht in München. Und doch werden sich viele Pendler noch bis Freitag flexibel zeigen müssen, was die Fahrt zur Arbeit betrifft. Wenn das Wetter hält, sind auch etwas weitere Strecken mit dem Rad gar nicht mal so schlimm.

DER TAG IN MÜNCHEN

Die erste Tanzparty seit eineinhalb Jahren Die Stadt bürgt - und die Club-Betreiber ziehen mit: Am Maximiliansplatz entsteht ein temporärer Outdoor-Club. Zum ersten Mal aufgelegt wird am 27. August.

Auto fährt in Bäckerei Der 40-jährige Fahrer ist beim Beschleunigen von der Fahrbahn abgekommen und über den Gehsteig in den Laden der Hofpfisterei gekracht. Zwei Personen wurden verletzt.

Wo man sich in München impfen lassen kann Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, ohne Voranmeldung seine Corona-Impfung zu bekommen. Ein Überblick über die Stationen in der Stadt.

Zweifach Pech mit dem Kaminkehrer Die Klägerin muss schwer verletzt ins Krankenhaus, nachdem der Fachmann aus mehreren Metern von einer Leiter auf sie stürzt. Vor Gericht geht sie leer aus.

MÜNCHEN ERLESEN

