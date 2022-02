Knapp 300 Menschen haben bereits am Donnerstagmorgen vor der Staatskanzlei gegen den Angriff auf die Ukraine demonstriert.

Von Sebastian Krass

Als wir heute Morgen in der Redaktionskonferenz überlegten, was wir aus Münchner Sicht zur Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine beisteuern können, war schnell klar, dass wir mit Ukrainerinnen und Ukrainern sprechen müssen, die hier leben. Dann meldete sich mein Kollege Michael Zirnstein zu Wort und erzählte von einer ganz besonderen Geschichte.

Er hat sich am Mittwochnachmittag, als noch nicht klar war, dass Stunden später der Krieg ausbricht, mit zwei Artisten getroffen, die im GOP-Varieté-Theater auftreten. Sie führen eine Nummer auf, bei der der eine, Mikhail Shashin, den anderen, Dmytro Taratutenko, auf seinen Füßen jongliert und durch die Luft wirbelt, dass dem Publikum schwindelig wird - und bei der man sich auf den Partner blind verlassen muss. Das Besondere an der Konstellation: Shashin ist Russe, Taratutenko ist Ukrainer. Hier erzählt Michael Zirnstein, wie die beiden mit der politischen Lage umgehen (SZ Plus).

Die Gespräche mit anderen Ukrainerinnen und Ukrainern haben wir natürlich auch geführt. Es sind - wie ich finde - bewegende Protokolle darüber (SZ Plus), wie ihnen Angehörige heute Morgen vom Kriegsausbruch in ihrem Land berichtet haben und wie sie jetzt versuchen zu helfen. Und wir waren heute auf den Straßen Münchens unterwegs, haben mit Demonstrierenden vor dem russischen Generalkonsulat gesprochen, uns erkundigt, wie die Stadtpolitik auf den Kriegsausbruch reagiert - und nachgefragt, wie es mit Valery Gergiev, dem Chef-Dirigenten der Münchner Philharmoniker und Putin-Unterstützer, weitergeht. Diese Eindrücke finden Sie hier (SZ Plus).

DER TAG IN MÜNCHEN

Weggeworfene Zigarettenkippe wird Tankstellen-Räuber zum Verhängnis Zehn Tankstellen überfällt der 25-Jährige im Münchner Stadtgebiet, eine sogar zweimal. Die Polizei kommt ihm durch forensische Tatortarbeit auf die Spur - wie man sie vor allem aus amerikanischen Krimiserien kennt.

Frau durch Kopfschuss getötet - Gericht spricht Ehemann frei Srecko S. soll seine 20 Jahre jüngere Frau erschossen haben, weil sie sich von ihm getrennt hatte. Doch bei der Schwurgerichtskammer blieben Zweifel am Tatablauf: Wie kam etwa die Patrone in die Hand des Opfers?

Wels in der Brandung Was für ein dicker Fisch: Polizisten stoßen bei einer Übung in der Oberschleißheimer Regatta-Anlage auf einen zwei Meter langen Waller. Damit hat nun auch München sein Seeungeheuer.

Flächen ohne Konsumzwang - geht das? Die Pläne der Signa-Gruppe für den Schmuckhof der Alten Akademie setzen vor allem auf Freiluftgastronomie - sehr zum Missvergnügen der Lokalpolitiker. Was sie sich unter dem Projekt vorstellen.

MÜNCHEN ERLESEN

KULTUR ERLEBEN

