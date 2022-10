Von Kathrin Aldenhoff

Sie sind wieder ganz vorne mit dabei, Bayerns Viertklässler sind noch immer besser als der bundesdeutsche Durchschnitt, man ist das ja irgendwie so gewohnt. Und trotzdem: So richtig zufrieden kann auch in Bayern niemand sein mit den Ergebnissen des IQB-Bildungstrends. Denn auch hier lesen, rechnen und schreiben die Schülerinnen und Schüler schlechter als noch vor ein paar Jahren.

Klar, untersucht wurde im Frühjahr 2021, das war nach den Schulschließungen, dem Chaos im Distanz- und Wechselunterricht, mitten in der Pandemie - also sicher nicht der vorteilhafteste Zeitpunkt. Aber es zeigt, wie es war und wie es ist, denn noch immer sind Lehrerinnen und Lehrer damit beschäftigt, Corona-Defizite auszugleichen. Die Studie zeigt: Es muss etwas passieren an den Schulen, auch in Bayern.

Damit etwas passieren kann, braucht es vor allem gut ausgebildete und motivierte Lehrerinnen und Lehrer. Und zwar so viele, dass sie nicht mehr ständig mit Vertretungsstunden beschäftigt sind, dass sie nicht mehr zwei Klassen gleichzeitig unterrichten müssen. Ohne die Lehrer wird es nicht funktionieren, ohne sie werden sich die Leistungen der Schülerinnen und Schüler nicht verbessern. Auf sie kommt es an.

DER TAG IN MÜNCHEN

Stadtwerke München erhöhen Gaspreis drastisch Schon für einen Zwei-Personen-Haushalt bedeutet das fast eine Verdopplung auf 3700 Euro im Jahr. Auch der Strompreis wird deutlich steigen. Was Kundinnen und Kunden tun können, um den Preisschock abzufedern.

"Ich weiß nur, es wird schaurig" Der massive Anstieg der Nebenkosten bekümmert selbst den Marktforscher Stephan Kippes vom Immobilienverband. Denn auch die Mieten steigen einfach weiter, obwohl die Kaufpreise sinken. Was Wohnen derzeit kostet. (SZ Plus)

Strafe für Wiesn-Wirt Reichert Wegen Hygienemängeln im Bräurosl-Zelt zieht die Stadt Konsequenzen. Handgreiflichkeiten, die auf einem Video zu sehen waren, sind nicht Gegenstand des Verfahrens - diese müssten juristisch geklärt werden.

Inzidenz sinkt deutlich Nach dem Oktoberfest gingen die Infektionszahlen in die Höhe. Nun haben sich wieder weniger Menschen mit Corona angesteckt. Die Lage in den Krankenhäusern bleibt aber angespannt.

Zwei Nachbarinnen beim Großklau Klamotten, Espressokocher, Schreibwaren: Die beiden Ladendiebinnen steckten offenbar in ihre Taschen und Tüten, was sie tragen konnten. Als die Polizei kam, wehrte sich eine von ihnen besonders rabiat - mit einem Griff in den Schritt des Beamten.

Ehemann bedroht Frau mit Küchenmesser Spezialeinsatzkräfte der Münchner Polizei stürmen am Montagabend die Wohnung im Stadtteil Ramersdorf.

Die kleinen Geschwister des Stadtrats wollen mehr Seit 75 Jahren kümmern sich die Bezirksausschüsse um die Interessen der Bürger in den Vierteln. Von der Stadtspitze gibt es viel Lob für die Arbeit - doch die Lokalpolitiker hätten gerne noch mehr Kompetenzen.

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER KULTURTIPP

