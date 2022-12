Von Joachim Mölter

"Es ist eine grandiose Veranstaltung, die heute zu Ende geht" - mit diesen Worten hatte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) im August über die European Championships geschwärmt, ein Multisportevent, mit dem das 50-Jahr-Jubiläum der Olympischen Spiele von 1972 zelebriert wurde. Das tatsächlich begeisternde Ereignis hat offensichtlich auch die Mehrheit seines Stadtrats nachhaltig berauscht, denn in diesem Gremium macht sich gerade ein parteiübergreifendes Bündnis stark für eine neuerliche Bewerbung der Stadt um Olympische Spiele.

Wie sehr dieses Thema bewegt, war an etlichen positiven Reaktionen zu sehen, die auf den am Montag öffentlich gemachten Vorstoß von CSU und Freien Wählern, von SPD und Volt folgten. Bedenkenträger wie die Zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) waren eher in der Minderheit, obwohl sie mit guten Gründen auf die Unvergleichbarkeit von European Championships und Olympischen Spielen hinwies. Der Gigantismus letzterer - vor allem beim Bau von immer neuen und später kaum noch genutzten Sportstätten - schreckt Bewerber und deren Bürger zunehmend ab.

Nun versucht Münchens OB Reiter die Bürger zu gewinnen mit dem Hinweis auf nachhaltige Spiele, auf die Nutzung bereits bestehender Sportstätten - so wie es ja auch bei den European Championships der Fall gewesen ist. Die Haltbarkeit der Münchner Olympia-Stätten von 1972 ist tatsächlich einzigartig. Nur: Welche Sportanlagen in München könnten denn noch zu gebrauchen sein in etwa anderthalb Jahrzehnten? Erst dann sind die nächsten Termine für die Ausrichtung von Olympischen Sommerspielen zu vergeben. Dass die Stadt kein Geld für Neubauten ausgeben muss, heißt ja nicht, dass die existierenden Anlagen nicht instandgehalten, saniert oder modernisiert werden müssten. Allein für anstehende Arbeiten am Olympiastadion sind 130 Millionen Euro veranschlagt - auch ohne Olympia-Perspektive. Hinzu kommt, dass die Anforderungen an Ausrichter der Spiele in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gewachsen sind. Bevor sich die Stadt noch einmal bewirbt, sind jedenfalls erst etliche Fragen zu klären.

DER TAG IN MÜNCHEN

Die Münchner zögern beim Wohnungskauf - und mieten lieber Wegen steigender Zinsen und hoher Inflation gehen Interessenten offenbar auf Nummer sicher, auch der Energieverbrauch spielt eine Rolle. Wie sich das auf Preise und Mieten auswirkt.

Aus GWG und Gewofag wird "Münchner Wohnen" Sollte der Münchner Stadtrat die Fusion in der kommenden Woche beschließen, rückt das Unternehmen zur viertgrößten städtischen Wohnungsbaugesellschaft in Deutschland auf. Nur wer dieses leiten soll, bleibt offen. (SZ Plus)

Schlagkräftig und mieterfreundlich Die Wohnungsbau-Probleme werden durch die geplante Fusion der Münchner Wohnungsgesellschaften nicht verschwinden. Doch sie bietet die Chance, Stärken zu bündeln - dabei wächst allerdings auch die soziale Verantwortung. Ein Kommentar.

Studierende besetzen Hörsaal der Ludwig-Maximilians-Universität Drei Tage sollte die Protestaktion andauern - doch die Polizei beendet sie nach nur wenigen Stunden. Was die Aktivisten mit der Besetzung erreichen wollten.

Debatte um Theaterstück: "Wir brauchen keine politischen Eltern" Nach Antisemitismus-Vorwürfen wurde "Vögel" vom Spielplan des Metropoltheaters genommen. Die Theaterszene fürchtet nun um ihre Unabhängigkeit. Zu Recht? Wie die Chefs der großen Münchner Bühnen die Entwicklung einschätzen. (SZ Plus)

Die Hit-Charade: Großer Gesang und viele Umarmungen Die Stars von "Sing meinen Song, Staffel 7" treffen sich zum Live-Tauschkonzert in der Olympiahalle. Und am Ende weint Nico Santos wieder.

Partnerin betäubt und vergewaltigt - Angeklagter gesteht Ein Mann flößt seiner Freundin Medikamente ein, dann vergewaltigt er das willenlose Opfer stundenlang - und lässt eine Kamera mitlaufen. Seine Begründung: Er habe sich nach einem Moment der vollständigen Kontrolle gesehnt.

Spaziergänger retten Frau aus dem Isarkanal Beim Versuch, ihrem Hund zu helfen, rutscht die Frau selbst ins Wasser. Helfer holen sie mit Rettungsring und Stange aus dem Kanal. Die Rettungsstation wurde erst dieses Jahr aufgebaut.

Manager fällt auf fingierten Telefonanruf herein Der leitende Mitarbeiter veranlasst die Überweisung von mehreren hunderttausend Euro auf ein vermeintliches Firmenkonto.

Klage gegen den Diesel-Bann CSU-Politiker Robert Brannekämper will Fahrverbote innerhalb des Mittleren Rings nicht akzeptieren und nach den Feiertagen den Rechtsweg beschreiten. Er wird wohl nicht der einzige Kläger bleiben.

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER GASTROTIPP

