Von Nicole Graner

Die Schlange am Cityparkhaus Färbergraben will nicht enden. Ein Auto nach dem anderen sucht einen Parkplatz in der Innenstadt. Wer fährt bloß an einem solchen Samstag mit dem Auto in die Stadt? Die Passanten schlittern nach Schneefall und Eisregen tütenbepackt über die Wege. Es ist viel los am vierten Adventssamstag. Auch in den Kaufhäusern. Dort muss man sich fast einen Platz auf den Rolltreppen erkämpfen.

2,3 Millionen Menschen bummelten vom ersten bis zum vierten Adventssamstag die Kaufingerstraße entlang. Ja, die Kauflust ist zurück. Trotz Inflation und Energiekrise. Die Menschen wollen wieder Normalität, ganz ohne Maske. Und sie wollen endlich wieder ein bisschen Weihnachtsstimmung mit anderen teilen: Am Glühweinstand zum Beispiel. Auf dem Christkindlmarkt, den es endlich wieder gibt nach so viel Corona. Es ist schön zu sehen, dass die Menschen bei Mandelgeknusper und heißem Alkohol den brüchigen Zeiten trotzen. Und es ist schön, dass die Händler wieder ein Licht am Horizont sehen, wie mir einige von ihnen erzählt haben (SZ Plus).

Und doch ergreift mich nach vier Stunden Bummelei auch wieder eine andere Sehnsucht. Ich möchte raus aus dem Getümmel und abtauchen in meine ganz eigene Adventsruhe.

DER TAG IN MÜNCHEN

"Reichsbürger"-Netzwerk auch in München aktiv Ein ehemaliger KSK-Oberst aus Bayern hat zahlreiche Anhänger in der Münchner Pandemieleugner-Szene. Bis unmittelbar vor seiner Festnahme verbreitete er Verschwörungserzählungen und drohte mit Umsturz. (SZ Plus)

Münchner Polizei will Klimakleber zur Kasse bitten Die "Letzte Generation" kündigt für Dienstagmorgen erneut eine Blockade am Stachus an. Für das Loslösen durch Beamte könnten danach saftige Gebühren fällig werden.

Würdige Erinnerung an die Opfer des Olympia-Attentats Das Projekt "Zwölf Monate - Zwölf Namen" hat sich zu einem Herzstück des Gedenkjahres 2022 entwickelt. Die Stadt München aber sei bei der Aufarbeitung viel zu zögerlich gewesen, kritisieren die Initiatoren.

Amerikanischer Albtraum Rassimus, Einwanderer-Elend, Gewalt, und das alles rasant erzählt. Die grandiose Neuinszenierung der "West Side Story", die nun vom Deutschen Theater aus auf große Tournee geht, ist ein erschreckend aktueller Klassiker.

Das Ende vom Lied Musiker tun sich schwer, in München Räume zum Proben zu finden. Nun hat auch noch ein Wasserschaden eine große private Anlage zerstört. Mehr als 50 Gruppen verlieren damit ihre Übungsmöglichkeiten. (SZ Plus)

Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Flammen Die Bewohner können sich rechtzeitig retten. Wegen des Brandes sperrt die Feuerwehr die Pienzenauerstraße, auch der Strom wird abgeschaltet.

Fans feiern friedlich, Beamte bannen Bengalos Bayern-Ultras werden auf dem Weg zur Weihnachtsfeier aufgehalten. Kroatien-Anhänger beim Autokorso.

"Wir stehen vor einer Mammutaufgabe" Das Dilemma der Hirschgarten-Zwerge wiederholt sich in der Stadt derzeit immer wieder - womit Elterninitiativen in München derzeit vor allem zu kämpfen haben.

