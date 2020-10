Von Stefan Simon

Bei Light-Produkten muss man immer ganz genau hinschauen. Das gilt für Lebensmittel in gleicher Weise wie für den so bezeichneten neuen Lockdown. Alles leichter, alles bekömmlicher - stimmt das? Bei Speisen und Getränken hilft ein prüfender Blick aufs Etikett. Was die Corona-Beschränkungen angeht, den bundesweiten "Lockdown light", der am Montag in Kraft tritt, ist die Sache etwas komplizierter. Schulen und Kitas bleiben geöffnet, doch die anderen "Maßnahmen sind hart und führen in vielen Fällen zu einer Gefährdung der Existenz", das hat Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) an diesem Donnerstag eingeräumt.

Seit Beginn der Pandemie haben sich in München mehr als 16 200 Menschen mit dem Virus angesteckt, mehr als in jeder anderen Stadt und jedem anderen Landkreis in Deutschland. Aktuell sind in München 3200 Infizierte bekannt. Der Oberbürgermeister sagt deshalb auch: "So schwer es uns gerade jetzt, in der dunkleren Jahreszeit fällt, liebe Menschen nicht treffen zu können, nicht ins Theater oder Kino, ins Restaurant oder Fitnesscenter gehen zu können, so sehr appelliere ich an alle, schützen Sie sich und andere."

Unsere Reporterinnen und Reporter haben sich in der Stadt umgehört, bei einigen von denen, die den wirtschaftlichen Schaden haben und ihn auch ertragen müssen, damit sich die Dinge - hoffentlich bald - zum Besseren wenden. Leicht? Nein, das wird der neue Lockdown nicht für sie. Sie nutzen die Zeit, sind erfinderisch und üben sich in Optimismus, so gut es geht. "Wir werden wieder andere Zeiten sehen", sagt Dieter Reiter, "aber bis dahin können wir zeigen, wie solidarisch, wie rücksichtsvoll wir sind." Gemeint sind damit alle. Wir alle.

DER TAG IN MÜNCHEN

Vom Container ins Meer Die Verwertung von Plastikabfällen funktioniert nicht, darin sind sich die Parteien im Stadtrat weitgehend einig. Aber das Entsorgungsproblem zu lösen, ist schwierig.

Einigkeit statt Irritationen Die Stadt-FDP will mit einem neuen Chef das schlechte Wahlergebnis und den internen Streit hinter sich lassen. Vor allem die Themen Digitalisierung und Verkehr sollen stärker in den Fokus rücken.

Die Regenbogen-Community ist jetzt Chefsache Gewalt und Diskriminierung gegen Transgender, Lesben und Schwule nimmt zu - auch in München. Um die Arbeit der Koordinierungsstelle für Gleichstellung besser zu unterstützen, siedelt sie Oberbürgermeister Reiter direkt bei sich an.

MÜNCHEN ERLESEN

