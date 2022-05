Von Lea Weinmann

Das erste richtige Theaterstück, das ich in meinem Leben besucht habe, war eine Aufführung von Friedrich Dürrenmatts "Die Physiker". Ich hatte das Stück vorher nicht gelesen und damit bis zu diesem Zeitpunkt auch keine Ahnung, worum es ging. Trotzdem blieb dieser eine Satz, einmal gehört, bis heute bei mir hängen: "Der Inhalt der Physik geht die Physiker an, die Auswirkung alle Menschen."

In den vergangenen Tagen habe ich oft über dieses Zitat nachgedacht. Forschung und Wissenschaft sind in Deutschland frei. Niemand darf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hierzulande vorschreiben, wozu sie zu forschen haben - und schon gar nicht mit wem. Das ist wichtig und gut so. Wer Freiheit genießt, trägt aber auch Verantwortung. Und muss sich die Frage stellen, wann diese Freiheit an moralische Grenzen stößt.

Das Investigativressort der Süddeutschen Zeitung hat sich in einer wochenlangen Recherche mit dieser Frage beschäftigt. Die Suche nach Antworten führte uns auch an die Technische Universität in der Münchner Maxvorstadt. Dort veröffentlichte ein Professor über Jahre hinweg wissenschaftliche Artikel mit einem chinesischen Kollegen, der dem Militär nahesteht. Die beiden forschten zu Raketenantrieben.

Wir haben die Hochschulspitze der TUM getroffen und nach Kooperationen wie diesen gefragt. Der Artikel zur TUM (SZ Plus) ist Teil der China Science Investigation, einer europaweiten Recherche von elf Medienpartnern, die wissenschaftliche Kooperationen mit chinesischen Forschungseinrichtungen unter die Lupe genommen hat.

Ein neues Duo führt die größte Fraktion im Stadtrat Eine Quereinsteigerin und ein Physiker: Mona Fuchs und Dominik Krause rücken an die Spitze der Grünen-Fraktion. Die beiden stehen für einen Generationenwechsel, der ins ganze Rathaus hinein wirken soll.

Wette auf die Zukunft Warum es gleichzeitig gewagt und gewieft ist, dass die Münchner Grünen ihre Fraktion einem sehr jungen Quartett anvertrauen. Ein Kommentar.

Die Wiesn ist nicht in der Wüste Die Veranstalter eines Volksfestes in Dubai erleiden vor Gericht Schiffbruch. Sie dürfen nicht länger damit werben, dass das Münchner Oktoberfest angeblich in das Emirat umsiedelt.

Münchens Mieten stagnieren erstmals seit Jahren Der Immobilienverband nennt das "fast eine kleine Sensation". Entspannt ist der Markt deshalb aber längst nicht. Was Wohnungen und Häuser derzeit kosten - und wie sich die Preise entwickeln könnten.

Münchner Missbrauchsgutachten kostete fast 1,5 Millionen Euro Anwälte, die in Abgründe blicken: Die Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl hat die Missstände in der Erzdiözese München und Freising untersucht. Nun ist die Rechnung eingetroffen.

Zwei Männer schlagen auf 31-Jährigen im Westpark ein Zwei Männer sollen einen Dritten mit Schlägen und Tritten traktiert und anschließend ausgeraubt haben. Einer der Tatverdächtigen sitzt in U-Haft, der andere ist flüchtig.

Münchner legt Telefonbetrüger rein Betrüger, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben: Neu ist die Masche nicht. Nun aber hat ein Münchner das Spiel umgedreht - und den Betrügern statt einer Tasche voll Gold ein kleines Schmankerl übergeben.

"Die gymnasiale Versorgung ist dramatisch schlecht" Weil immer mehr Kinder nach der Grundschule aufs Gymnasium gehen, wird der Platz knapp. Besonders in einem ohnehin schon sozial benachteiligten Viertel.

