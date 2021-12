Von Sabine Buchwald

Auf Reisen gehen ist etwas Wunderbares. Man trifft andere Menschen, lernt neue Kulturen kennen und dabei auch sich selbst. Wer so denkt, dem fällt es schwer, die Koffer nicht packen zu können. Und so machen sich manche eben auch in diesen Zeiten auf den Weg, obwohl man ja eigentlich brav zu Hause bleiben sollte. Doppelt oder gar dreifach geimpft, mit großer Reiselust steigt so mancher Abenteurer dann in den Flieger - ohne zu wissen, was ihn womöglich erwartet, wenn er wieder nach Hause kommt.

Es ist noch nicht lange her, da war Südafrika ein Land mit niedrigen Inzidenzen. Verlockend also gerade im europäischen Winter dorthin zu fahren. Nur wurde im November bekannt, dass dort eine weitere Virus-Variante identifiziert wurde: Omikron. Seitdem sind die Sorgen der Virologen groß und die Maßnahmen der Behörden streng. Wer von Südafrika nach Frankfurt fliegt, wird nicht allzu viel davon merken. Klar, man darf nur mit einem negativen PCR-Test die Maschine besteigen, aber bei der Ankunft passiert sonst nicht viel.

Nicht so in München: Dort müssen sich Reisende aus Südafrika direkt am Flughafen ebenfalls testen lassen. Erst nach ein paar bangen Stunden weiß man dann, wie die Fahrt nach Hause weitergeht. Mit einem negativen Testergebnis darf man sich direkt (aber möglichst nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln) in die häusliche Quarantäne zurückziehen. Wer allerdings positiv getestet wurde, der muss umgehend ins Flughafenhotel, um dort seine Quarantäne abzusitzen.

Wie man sich dabei fühlt, schilderte mir ein junger Mann, der nichts ahnend Mitte Dezember aus Kapstadt kam (SZ Plus). Weihnachten ohne seine Frau zu verbringen, damit hatte er nicht gerechnet. Das Flughafen-Hotel werde alles dafür tun, dass es den Leuten gut gehe, versichert eine Sprecherin. Aber es hat ein wenig gedauert, bis ich erfahren konnte, was die unfreiwilligen Gäste an den Weihnachtsfeiertagen erwartet. Denn man ist von allen Seiten bemüht, die Situation diskret zu behandeln.

