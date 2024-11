Von Pauline Graf

Die schönsten Münchner Weihnachtsmärkte Bummeln mit Botschaft, Party am Viktualienmarkt, Ritter am Wittelsbacherplatz: Mit Beginn der Adventszeit öffnen die Christkindlmärkte. Eine Auswahl der schönsten in München.

Münchens Zeltstadt leuchtet Ein Festival mit einer täglichen Lichtershow, drei Zirkus-Kompanien, einem neuen Wege-Labyrinth und Clubstars auf der Silvester-Party – das hat Tollwood im Advent 2024 zu bieten.

Grüne fordern Ende der „Geisterbaustellen“ – OB Reiter reagiert irritiert Auf den Baustellen in der Innenstadt gehe zu wenig voran, findet die Fraktion. Das soll sich vor dem Weihnachtsgeschäft ändern. Von Oberbürgermeister Dieter Reiter kommt Unverständnis – und eine Spitze.

Frischer Stoff für die Fußgängerzone Sport Scheck ist an dieser Adresse pleitegegangen. Nun versucht der Modekonzern C&A, mit seiner neuen Filiale an der Kaufingerstraße dem Kaufhaussterben zu trotzen. Wie das gelingen soll.

Wohin mit den Geflüchteten? Die Stadt muss jeden Monat Hunderte Menschen aus Krisengebieten unterbringen. Doch der Widerstand gegen neue Unterkünfte wächst – selbst am Stadtrand. Kippt die Stimmung (SZ Plus)?

Übung macht den Wachtmeister Die größte Polizeibehörde Bayerns hat ein Problem: Ausgerechnet dem Münchner Präsidium fehlt ein modernes Trainingszentrum (SZ Plus). Fürs Schießen müssen private Anlagen angemietet werden – und zum Lernen geht man in den Keller.

SZ Plus Lebensplanung junger Menschen : Auf Nummer sicher gehen? Oder lieber sich selbst verwirklichen? Gutes Geld verdienen? An die Rente denken? Viele junge Menschen glauben, bei ihrer Berufswahl kein Risiko eingehen zu dürfen. Diese vier Lebenswege zeigen, dass es auch anders geht. Eine Geschichte über Mut. Von Annika Abendschön

SZ Plus Am Set zum Actionfilm „Cliffhanger“ in Penzing : Bayern fordert Hollywood heraus In Penzing gehen die Stars inzwischen ein und aus. Nach Nicole Kidman drehen hier Pierce Brosnan und Lily James, weitere Filmgrößen klopfen bereits an. Ein Besuch in den jungen Studios. Von Bernhard Blöchl

Ausstellung in der Galerie der Künstlerinnen und Künstler : Rückeroberung des Körpers Die Ausstellung "The 3re Two" zeigt feministische Kunst aus Ostasien als Zeichen weiblicher Selbstermächtigung. Von Andra Vahldiek

