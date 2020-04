Heute hatten meine Kollegen und ich, die normalerweise in ein paar Monaten viel aus und über Bierzelte berichten würden und uns währenddessen ironiefrei als Wiesnreporter bezeichnen, ungewöhnlich viel zu tun für einen Tag im April. Heute Morgen traten der Ministerpräsident und der Oberbürgermeister gemeinsam vor die Kamera und gaben bekannt, dass dieses Jahr kein Oktoberfest stattfinden wird. Eine Überraschung war das nicht mehr. Und doch erstickte in diesem Moment für viele der letzte Keim Hoffnung, den sie noch gehegt hatten.

Damit sind nicht die Wiesn-Ultras gemeint, die den Kellner "ihrer" Boxe per Handschlag begrüßen und ihre gesammelten Urlaubstage in der Krachledernen oder im Dirndl "draußen" verbringen. Jeder von ihnen kann einen Ausfall verkraften, die Leber dankt es obendrein. Verzweiflung regt sich zum Beispiel bei den Schaustellern, die dieses Jahr wohl auf sämtliche Veranstaltungen verzichten müssen. Und nun auch auf die Größte der Großen. "Wir brauchen Hilfe", sagt Peter Bausch, der normalerweise in ein paar Monaten seinen Top Spin auf der Theresienwiese aufgebaut hätte, zu meinem Kollegen Franz Kotteder. "Wir werden gerade überrollt wie bei einer Naturkatastrophe." Keine Einnahmen in Sicht, nirgends. Tausende Schausteller-Betriebe stehen vor dem Aus, wie mein Kollege Benjamin Emonds schreibt.

Häme ist angesichts der Absage also nicht angebracht. Sie trifft nicht nur ein paar reiche Wiesnwirte und hedonistische Feierwütige, sondern an die 10 000 Menschen, die auf dem Oktoberfest arbeiten. Und den ganzen Rattenschwanz von Hotellerie bis Souvenirshop und Taxifahrer obendrein. Die meisten von ihnen sind wirtschaftlich schon angeschlagen und sehen nun das Licht am Ende des Tunnels kleiner werden. Nicht alle werden es erreichen.

Dass die Absage nötig war, daran zweifelt trotzdem niemand. Ein Oktoberfest mit Sicherheitsabstand und Hygienekonzepten, das konnte sich keiner vorstellen. "Die Wiesn ist ein Gesamtkunstwerk, da kann man nichts weglassen", hat Brauerei-Sprecher Andreas Steinfatt zu Franz Kotteder gesagt. Wiesn, das ist schunkelnder, euphorischer Exzess. Mit Mundschutz und vernünftigem Abstand nicht vereinbar.

Einmalig ist der Ausfall nicht. Auch in der Vergangenheit hat das Oktoberfest schon 24 Mal nicht stattfinden können. Zuletzt während des Zweiten Weltkrieges - allein das macht einmal mehr deutlich, in was für einer Ausnahmesituation sich München und die ganze Welt befindet. Was sich für viele oft seltsam unwirklich anfühlt, wenn die größten Probleme mangelnder Hefe-Nachschub und das Vermissen von Biergärtenrunden sind; mögen es die größten Probleme bleiben.

Vor noch längerer Zeit musste das Fest gar wegen einer anderen Seuche abgesagt werden. 1854 wütete die Cholera in der Stadt, die Wiesn fiel aus. Ende September gab es damals die Entwarnung. München schien weitestgehend seuchenfrei. An einem Dankesgottesdienst nahm auch Königin Therese teil, zu deren Ehren das Oktoberfest überhaupt stattfindet. Sie infizierte sich und starb binnen eines Tages. Die Entwarnung war zu früh gekommen.

Die ersten Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg gab es anstatt des Oktoberfestes übrigens erst einmal kleine, abgespeckte Herbstfeste. Dermaßen weitgreifende Maßnahmen sind heute nicht absehbar: Die ersten Stimmen fordern für das Jahr 2021 schon eine dreiwöchige Wiesn.

