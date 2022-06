Von Philipp Crone

Süffisant ist ein Adjektiv, das Gastro-Reportern vielleicht ganz besonders gut steht. Und Wiesn-Reportern ob seiner wörtlichen Nähe zu süffig ohnehin. Und da es neben unter anderem "selbstgefällig" auch so viel wie "genüsslich" bedeutet, passt es ganz wunderbar, im Zuge der neuen Bierpreise den Kollegen Franz Kotteder zu zitieren. Der ist Gastro- und Wiesn-Reporter der Redaktion und kann es an Süffisanz mit jedem Starkbier aufnehmen. Er hat in diversen Texten und Redaktionsrunden beim Thema Bierpreiserhöhung auf dem Oktoberfest immer wieder sehr süffisant angemerkt, wie sich jedes Jahr die Preise in den Biergärten ändern. Die gingen nämlich auch immer um etwa 30 Cent nach oben. Für den Kollegen Kotteder ist es selbstverständlich auch ein Leichtes, sich elegant über die Bierpreis-Aufreger ein wenig zu amüsieren. Denn neben den wirtschaftlichen Gründen, warum Bier teurer wird, muss man einen Preis eben immer auch in das entsprechende Umfeld setzen. Insofern ist es dann auch interessant, was denn ein Liter Bier in den Münchner Wirtshäusern so kostet derzeit.

Das Wirtschaftsreferat hat am Donnerstag nicht nur die Bierpreise der großen und kleinen Zelte auf dem Oktoberfest veröffentlicht, sondern zudem eine Liste der Gasthäuser der Stadt und ihrer Getränkepreise. Und da gibt es dann eben auch einige Zahlen, die an eine Wiesn-Mass hinkommen. Im Pschorr am Viktualienmarkt kostet ein Liter Bier 11,20 Euro und im Ratskeller 11 Euro. Da ist es dann auf einmal gar kein so großer Sprung mehr zum Wiesnpreis, in dem Live-Musik samt einzigartiger Riesenfest-Stimmung inkludiert ist.

DER TAG IN MÜNCHEN

"In der Schulaufgabe wusste ich plötzlich nichts mehr" Viele Schülerinnen und Schüler fühlen sich unter Druck. Über Kinder, die zu aufgeregt sind, Lehrer, die trotz des hohen Tempos alle mitnehmen müssen, und Eltern, die zu hohe Erwartungen haben. (SZ Plus)

Warum das neue Deutsche Museum enttäuscht Nach jahrelanger Bauzeit öffnen bald die ersten renovierten Ausstellungen des weltbekannten Museums. Schon vorab wird deutlich: Ein Gesamtkonzept fehlt, viele Chancen bleiben ungenutzt.

Was ist da los in der grün-roten Rathauskoalition? Statt wichtige Projekte gemeinsam voranzutreiben, geht man inhaltlich immer öfter getrennte Wege: beim autofreien Tal ebenso wie beim geplanten Tunnel in der Schleißheimer Straße.

Münchner Hofpfisterei und Rewe streiten vor Gericht Ärger wegen der Bezeichnung "Sonne": Ein Streit zwischen der Bäckerei und der Supermarktkette landet vor dem Oberlandesgericht München - obwohl es die Backwaren längst nicht mehr zu kaufen gibt.

Waffenschmuggler zu Haftstrafen verurteilt Sie sollen Sturmgewehre und Pistolen an Rechtsextreme verkauft haben. Der Prozess deckt auch Verbindungen zur AfD auf.

Der Chef bleibt Thomas Linsmayer wird für fünf Jahre als Leiter des Deutschen Theaters bestätigt. Wie er das Haus künftig für ein jüngeres Publikum attraktiv machen will.

Denkmalschutz bremst Klimaschutz Ein Traditionsbetrieb in der Altstadt will mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach Strom erzeugen, doch er bekommt keine Genehmigung. Die Grünen drängen auf eine Änderung der Gesetzgebung.

