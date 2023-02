:München heute

Bereits an diesem Mittwoch musste die Lufthansa wegen einer IT-Panne sieben Starts und Landungen in München annullieren. Am Freitag will Verdi den Flughafen möglichst lahmlegen.

Von Katharina Federl

Flughafen-Streik hat massive Auswirkungen auf Münchner Sicherheitskonferenz Der Warnstreik legt den Flughafen am Freitag quasi komplett lahm - mit Folgen für die Münchner Sicherheitskonferenz. Regierungsmaschinen können über einen Notdienst landen. Aber was ist mit den übrigen Teilnehmern?

OB Dieter Reiter: "Lust, noch ein paar Jahre dranzuhängen" Warum Münchens Oberbürgermeister weiter regieren will und seiner Berliner SPD-Kollegin Franziska Giffey davon abrät. Viel zu tun gibt es - etwa günstige Wohnungen bauen oder die Kabarett-Institution Lach- und Schießgesellschaft retten.

Warum ein Geburtshaus in München schließen muss Zu viel Arbeit und zu wenige Hebammen: Nach nur fünf Jahren gibt das Unternehmen an der Theresienwiese auf - und das in einer Stadt, in der pro Jahr mehr als 20 000 Babys auf die Welt kommen. (SZ Plus)

Todesfahrer entschuldigt sich bei der Familie des Opfers Ein 26-jähriger Student muss sich wegen verbotenen Autorennens mit fahrlässiger Tötung vor dem Amtsgericht München verantworten.

Prominente Kicker und ihre Fouls am Steuer Lehmann, Matthäus, Boateng und Salihamidžić - die Liste der bekannten Namen auf den Tagesordnungen des Verkehrsgerichts wird immer länger. Da drängt sich die Frage auf: Warum zahlen die denn ihre Strafzettel nicht?

82-Jährige rauscht mit Auto ins Olympia-Einkaufszentrum Eine Autofahrerin verwechselt offenbar ihr Gas- mit dem Bremspedal - und landet am Fuß der Rolltreppe mitten im OEZ.

TU München erhält Großspende von Google 1,2 Millionen Dollar fließen von dem US-Konzern an die Stiftung der Technischen Universität. Dort hat man schon Pläne mit dem Geld - und betont die eigene Unabhängigkeit.

Stadt zwingt Ordensschwestern zum Bau günstiger Wohnungen Die Armen Schulschwestern planen nahe der Tegernseer Landstraße etwa 50 Wohnungen. Bisher hätten sie zu Höchstpreisen vermarktet werden können. Doch nun macht die Politik Vorgaben für bezahlbaren Wohnraum.

Auf der Suche nach Sigi Sommer Die Bronzestatue des Münchner Schriftstellers ist plötzlich von ihrem Platz in der Fußgängerzone verschwunden. Bemerkt hat niemand etwas vom Abtransport - doch das Baureferat kann den Fall lösen.

