Von Catherine Hoffmann

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht; so gut wie alle Menschen, die ich in den vergangenen Tagen gesprochen haben, werden allmählich mürbe. Manche, weil ihnen die Corona-Maßnahmen so langsam auf die Nerven gehen. Andere, weil ihnen der Lockdown an die Existenz geht. So wie David Schakowski. An einem normalen Verkaufstag gingen die belegten Semmeln so schnell über seine Ladentheke im Akademiker-Viertel, dass er schon bald nachfüllen musste. Das war vor einem Jahr. Heute, zwölf Corona-Krisen-Monate später, reicht der Umsatz nicht zum Leben.

Er ist unverschuldet in Existenznot. Doch die versprochene Corona-Hilfe vom Staat ist eine herbe Enttäuschung. Schakowski hat ein paar Semmeln zu viel verkauft im vergangenen Sommer. Deshalb bekommt er nun kein Geld aus der Überbrückungshilfe II. "Ich würde Abstriche verstehen. Aber wegen rund 150 Euro Umsatz dann bis 8000 Euro Hilfe komplett gestrichen zu bekommen, finde ich sehr unmenschlich", sagt Schakowski.

Lesen Sie seine Geschichte, gehen Sie zu Ihrem Bäcker um die Ecke! Und werden Sie nicht mürbe.

DER TAG IN MÜNCHEN

Waffenschein für den Wirecard-Fahrer Bayerns früherer Polizeipräsident Waldemar Kindler war jahrelang als Berater und Türöffner für Wirecard unterwegs, er hat für den Konzern vieles unternommen und war sogar beim Besorgen einer Waffenerlaubnis für Markus Brauns Fahrer behilflich (SZ-Plus).

"Wir nähern uns den ominösen 50" Der Leiter des städtischen Corona-Krisenstabs freut sich über sinkende Infektionszahlen. Aber: Bei den Impfungen läuft es überhaupt nicht so wie erwartet und erhofft.

"Bürgergutachten" soll Hochhaus-Streit entschärfen Wie geht es an der Paketposthalle weiter? Nach Experten und Politikern kommen nun 100 Münchnerinnen und Münchner zu Wort.

Ungewöhnlich rüde Debatte um neuen Stadtschulrat Die Opposition verweigert dem Kandidaten der Grünen, Florian Kraus, geschlossen die Zustimmung. Der 45-jährige Jurist reagiert nach seiner Wahl selbstbewusst.

Das Leid der geraubten Kinder Tausende Kleinkinder wurden von den Nazis verschleppt. Viele Opfer des "Lebensborn" suchen bis heute ihre Identität - und sie hoffen aus Entschädigung vom Freistaat Bayern.

MÜNCHEN ERLESEN

