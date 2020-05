Ins Theater kommt man ja in diesen traurigen Corona-Tagen auch nicht mehr, die Schauspieler nicht und auch die Münchner nicht. Alles ist verrammelt, nur die Plakate zeugen davon, was zu sehen gewesen wäre. Wie bei so vielem ist es auch hier: Was einem so richtig fehlt, merkt man oft erst, wenn man nicht mehr hindarf. Insofern konnten Stadträte, ein paar wenige Angehörige und die Vertreter der Medien am Montag ein besonderes Privileg wahrnehmen. Das Deutsche Theater öffnete für sie die Türen, gegeben wurde die erste Vollversammlung des neuen Stadtrats. Der dramatische Höhepunkt stand gleich am Anfang der Vorstellung, die Vereidigung von 45 neuen Stadträten und die Wahl der Zweiten und der Dritten Bürgermeisterin. Eine der beiden war so ergriffen, dass ihr fast die Stimme brach, als sie ihrer Familie dankte.

Für die Politik also öffnete das städtische Theater eigens, aber auch das war nur der Coronakrise geschuldet. Normalerweise findet die Vereidigung der neuen Stadträte (für die alten gilt der schon geleistete Eid einfach weiter) im feierlichen Rahmen des Alten Rathauses statt. Doch für die nötigen Sicherheitsabstände reichte dort der Platz nicht. Das Deutsche Theater hatte genügend zu bieten, doch solch eine Vorstellung dürfte es auch noch nicht gesehen haben. Schon am Eingang wurden die Besucher strikt getrennt durch Kordeln in verschiedene Bereiche geleitet, die Presse saß zum Beispiel oben am Balkon links. Es gab tatsächlich für jeden Gast eine Platzkarte, exakt wie bei einer Theateraufführung. Im Parkett unten verteilten sich die Stadträte nach einem ausgeklügelten System, nur alle paar Meter nahm jemand Platz. Es dürfte mit die dünnste Besetzung gewesen sein, die das Deutsche Theater je erlebt hat. Hofft man wenigstens.

Zu Beginn versammelten sich auf der Bühne die Fotografen, damit sie in den Theatersaal hinein fotografieren konnten. Jeder persönlich zugewiesene Standpunkt war mit Klebestreifen markiert. Unterhalb saß an einem Tisch Oberbürgermeister Dieter Reiter, der die Versammlung leitete. Interessantes Ambiente, meinte er. Später rückten die neuen Bürgermeisterinnen an seine Seite. Wie die Wahl gelaufen ist, wer gerührt war oder auch nicht, warum es zu merkwürdigen Gratulations-Tänzchen gekommen ist und wie sich ein ganz neu gewählter Stadtrat an so einem Tag in so einem Ambiente gefühlt hat, all das haben wir für Sie aufgeschrieben. Und auch noch ein paar Sachen mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Eine Schlammwüste wird wieder zum See Erstmals seit 36 Jahren wurde der Kleinhesseloher See im vergangenen Winter ausgebaggert - dabei lief nicht alles nach Plan. Nun wird er wieder mit Wasser befüllt.

"Break him, break him" Ein 23-Jähriger soll in einem Münchner Hostel einen Mann ermordet und einen zweiten lebensgefährlich verletzt haben. Stimmen hätten ihn zu der Tat gedrängt, behauptet der Angeklagte.

17-Jähriger verletzt sich beim S-Bahn-Surfen Obwohl das lebensgefährlich ist, steigen zwei Freunde aufs Dach eines Zugs und fahren so zwei Kilometer weit. Beim Absteigen stürzt einer von ihnen kopfüber zu Boden.

Warten auf Assistenzsysteme Wieder kollidiert ein Bus mit einem Radler. Über Technik gegen Abbiegeunfälle verfügen nur die neuen MVG-Busse verfügen - derzeit sind es 45.

MÜNCHEN ERLESEN

MÜNCHEN BRINGT'S

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg