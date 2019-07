16. Juli 2019, 18:53 Uhr München heute Urteil zu Uhrmacherhäusl / Nachbesserungen beim Nahverkehr

So sah es Anfang September 2017 an der Abrisstelle aus.

Von Johannes Huyer

Während an vielen Stellen der Stadt relativ geräuschlos abgerissen und neugebaut wird, bleibt ein leeres Grundstück wie eine offene Wunde weiter bestehen. Und wirft weiterhin mahnend ein Licht auf die Moral mancher Bauherren und Immobilienbesitzer.

Auch mehr als 170 Jahre nach seinem Bau und zwei Jahre nach seinem illegalen Abriss ist die Geschichte des Uhrmacherhäusl in Obergiesing noch nicht zu Ende. Der Bescheid der Stadt, den Besitzer zu verpflichten, das Gebäude originalgetreu wiederaufzubauen, ist laut Verwaltungsgericht rechtswidrig, wie mein Kollege Stephan Handel berichtet.

Oberbürgermeister Dieter Reiter zeigt sich von der Gerichtsentscheidung "überrascht und enttäuscht", kritisiert aber gleichzeitig auch seine eigene Verwaltung. Noch im Januar hatte er betont, dass "die Verantwortlichen dieses Verbrechens keinen Reibach machen" dürfen. Sollte jetzt der Wiederaufbau an einem Formfehler der Stadt scheitern, bliebe in Obergiesing weiterhin eine offene Wunde bestehen.

So will die Stadt beim Nahverkehr nachbessern Der Wirtschaftsausschuss stimmt für Änderungen bei der MVG: dichtere Takte, längere Busse, mehr nächtliche Verbindungen. Ganz einig aber sind sich die Parteien nicht. Zum Artikel

So will München künftig Gewerbeflächen vergeben Der Stadtrat will für die Vergabe von Gewerbeflächen neue Kriterien aufstellen: Werkswohnungen, Umweltschutz oder ein Verbot von Steuertricks sollen bald eine Rolle spielen. Zum Artikel

18-Jähriger greift Passant mit Messer an Er attackierte unvermittelt einen vorbeikommenden Mann, verfolgte ihn und versuchte wiederholt, auf ihn einzustechen. Der Tatverdächtige war bereits zuvor mit anderen Delikten aufgefallen. Zum Artikel

SPD und CSU setzen sich über Bürgerentscheid hinweg Der Steinkohleblock im Heizkraftwerk Nord darf nun doch bis 2028 laufen. Der CO₂-Ausstoß soll reduziert werden - aus Sicht von ÖDP, Grünen und Linken wird der Bürgerwille aber missachtet. Zum Artikel

