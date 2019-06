18. Juni 2019, 18:59 Uhr München heute Unterwegs in Münchens Baumärkten / Prozess um Bombenbau

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Anna Hoben

Manche Leute können Baumärkte ja nicht leiden. Sie vermeiden einen Besuch, weil sie sich verloren fühlen und ahnungslos angesichts des riesigen Angebots. Viele Menschen aber lieben diese Orte. Weil sie Dinge gerne selber machen, aber auch weil sie es mögen, Sachen zu finden, von denen sie gar nicht wussten, dass sie sie brauchen. In diese Kategorie gehört Anneliese Reiter, die ich bei meinem jüngsten Baumarktbesuch für eine Reportage getroffen habe. Sie ist 75 Jahre alt, gestaltet gerade ihren Vorgarten neu und zeigte mir als erstes ihre Hände, so, als wollte sie sagen: Sehen Sie, ich bin eine Macherin.

Ungefähr von März bis Mai dauert die Hauptzeit der Baumärkte normalerweise, aber wegen des bescheidenen Wetters im Frühling hat sich die Saison in diesem Jahr in den Juni hinein verschoben. Und auch jetzt gibt es ja noch genug zu tun, im Garten, auf dem Balkon oder der Dachterrasse. Der Baumarkt ist der Ort, an dem sich alle treffen, die zu Hause Großes vorhaben: etwas reparieren, Blumen anpflanzen oder ein Steak auf einem dieser modernen Grills grillen, die so groß und so teuer sind wie kleine Einbauküchen.

31 Baumärkte gibt es in München. Damit sei die bayerische Landeshauptstadt eigentlich "dramatisch unterversorgt", sagte mir bei der Recherche Joachim Bengelsdorf, der Chefredakteur der Fachzeitschrift DIY. Das steht für "Do it yourself", und Bengelsdorf hat sämtliche Statistiken zu Baumärkten parat. Ein Baumarkt kommt in München also auf ungefähr 50 000 Einwohner. Im Durchschnitt der 40 größten deutschen Städte teilen sich etwa 30 000 Menschen einen Markt, in der sächsischen Stadt Zwickau sind es gerade einmal 7500. Wenn Sie als Münchner oder Münchnerin also das Gefühl haben, dass ausgerechnet in Ihrem Stammbaumarkt immer besonders viel los ist: Sie könnten womöglich recht haben.

Das Wetter: Zunächst viel Sonne, im Tagesverlauf steigt das Schauer- und Gewitterrisiko - bei bis zu 30 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Prozess um Bombenbau hat begonnen Einem 29-Jährigen wird vorgeworfen, einen Sprengstoffanschlag in Deutschland geplant zu haben. Der Mann soll mit den Vorbereitungen bereits weit fortgeschritten gewesen sein. Zum Artikel

SPD nennt von CSU und Grünen geforderte Nachtlinien "Populismus" CSU und Grüne im Stadtrat wollen die U-Bahnen von Donnerstag bis Samstag rund um die Uhr fahren lassen. Der SPD gefällt der Plan überhaupt nicht. Zum Artikel

Drittbester Notenschnitt seit erstem G-8-Abitur Bayerns Abiturienten schneiden trotz der umstrittenen Matheprüfungen gut ab. Fast ein Drittel aller Abiturienten hat eine Eins vor dem Komma. Zum Artikel

