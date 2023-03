Vom 26. März an wieder in München zu sehen: das Stück "Vögel".

Von Lisa Bögl

DER TAG IN MÜNCHEN

"Das finde ich als demokratischen Vorgang nicht akzeptabel" Nach Antisemitismus-Vorwürfen wurde es ausgesetzt, nun wird es in München doch wieder zu sehen sein: das Stück "Vögel", in dem es auch um den Nahostkonflikt geht. Theaterintendant und Regisseur Jochen Schölch sieht darin einen wichtigen Beitrag für die Stadtgesellschaft.

Münchner Iren feiern grünes Jubiläum Nach drei Jahren Corona-Zwangspause zieht am Sonntag erstmals wieder die Saint-Patrick's-Day-Parade durch München. Vorneweg läuft Kneipenwirt Paul Daly. Er hat einst das Festival mitbegründet, das nun zum 25. Mal veranstaltet wurde.

Stadträte fordern Ablösung von Gewofag-Chef Dengler Das Unternehmen wollte mit einem Schriftgutachten dem Absender anonymer Schreiben auf die Spur kommen. Auch zwei Mitglieder der CSU-Fraktion wurden überprüft. Deren Chef Manuel Pretzl vergleicht Dengler mit Kapitän Ahab. (SZ Plus)

21-Jähriger hantiert mit Schreckschusswaffe 1,5 Promille Alkohol im Blut und eine Waffe in der Hand: Die Polizei nimmt in der Nacht auf Sonntag im U-Bahnhof Max-Weber-Platz einen jungen Mann fest.

"Ziel muss sein, lange Spitzenforschung zu ermöglichen" In einem offenen Brief fordern Neutronenforscher vom Bundesforschungsministerium, in den stillstehenden Garchinger Reaktor zu investieren. Warum der Standort für die deutsche Wissenschaft so wichtig ist, erklären die Professoren Mirijam Zobel und Holger Kohlmann.

Mariensäule wird restauriert Frühjahrsputz am Marienplatz: Das Friedensdenkmal mit der vergoldeten Madonna wird wieder auf Hochglanz poliert.

"Wie Ballett, nur mit Raketenantrieb" Unterwasserhockey ist die vielleicht schlechteste Zuschauersportart der Welt. Außer man darf ausnahmsweise mit ins Becken springen - bei der Deutschen Meisterschaft in München.

Pannen-Plan für Pedaleure Obwohl der Münchner Radlstadtplan bereits seit vielen Jahren erscheint, sei er voller Fehler, kritisieren Anwohner.

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER KULTUR-/GASTRO-/FREIZEITTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg