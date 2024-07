Wie die Polizei München mit Kameras überwacht, die Stadt schafft einen Gedenkraum für Angehörige der Opfer des OEZ-Anschlags, wie viele Burschenschaften und Studentenverbindungen es in München gibt und mehr.

Von Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie die Polizei München mit Kameras überwacht Die Zahl der fest installierten Kameras erscheint erstaunlich gering, aber die Ordnungshüter haben auch Zugriff auf andere Netzwerke – wobei ihnen ein neues Gesetz hilft. Manche sehen darin eine Gefahr (SZ Plus).

Männlich, studentisch, rechts sucht Zimmergenossen Keine andere deutsche Stadt hat so viele Burschenschaften, Corps und Landsmannschaften wie München. Viele sind stramm rechts und locken Studierende mit 500 günstigen Zimmern (SZ Plus).

Geschichten, die bleiben sollen Vor acht Jahren erschoss ein junger Mann neun Menschen. Unweit des Tatorts am Olympia-Einkaufszentrum will die Stadt nun einen Gedenkraum für die Angehörigen der Opfer einrichten. Und es erscheint ein Heft, das von den neun Menschen erzählt.

Architekt wünscht sich mehr Bäume für den Böhmerwaldplatz – und bekommt sie In einem Brief an die Stadt beklagt Gert Goergens, dass es im Sommer zu wenig Schatten auf dem Platz gebe. Er legt eine Skizze bei, wie sich das ändern ließe – und trifft bei der Stadt einen Nerv.

Nick Carter in der Theaterfabrik Ein Backstreet-Boy geht allein seinen Weg

Ostbahnhof und Stammstrecke betroffen Gerissene Oberleitung führt zu Chaos im Münchner Nahverkehr

Nach Überfall in der Klenzestraße Polizei fasst vier Uhren-Räuber

Feiern im Olympiapark Trotz des schlechten Wetters zieht das Tollwood eine positive Bilanz

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus TSV 1860 München : „Ihr habt uns in die Knie gezwungen“: Sechzger-Fans im Panini-Fieber Die Münchner Löwen geben zum 125. Geburtstag der Fußballabteilung ein Sammelalbum heraus. Und wie es sich für die Sechziger gehört – es läuft sofort wieder etwas schief. Kolumne von Lisa Sonnabend

SZ Plus Verdacht auf versuchten Femizid : Stichflamme nachts im Flur Johanna Schmitz und ihr kleiner Sohn haben einen mutmaßlichen Brandanschlag überlebt. Wie geht es dann weiter im Leben, vor allem, wenn gegen den Vater des Kindes ermittelt wird? Von Max Fluder

UNSER GASTROTIPP

Französische Cafés in München : Frühstücken wie Gott in Frankreich Schon beim Eintreten duftet es verführerisch nach frisch gebackenen Croissants, Baguettes, feinen Quiches und Tartelettes. Diese Spezialitäten genießt man nicht nur im Nachbarland, sondern auch in München. Sieben Tipps für französische Cafés.

