Wer hat sich nicht schon einmal über die Bürokratie in Deutschland geärgert? Doch wenn unsereins vielleicht über ein unverständliches Formular klagt oder darüber, dass erst in zwei Wochen wieder ein Termin im Bürgerbüro frei ist, würde Michelle Plummer wahrscheinlich sagen: "Hold my beer!" Und dann würde die Amerikanerin erzählen: Wie sie vor einem Jahr in München ihren Master in Biochemie abgeschlossen hat, wie sie gleich eine Promotionsstelle an einem renommierten Institut angeboten bekam. Wie sie dann Monate auf eine Nachricht von der Ausländerbehörde gewartet hat und schließlich die Stelle verlor, weil sie nicht rechtzeitig ein gültiges Arbeitsvisum vorlegen konnte. Wie sie dann ein neues Angebot bekam und sich das gleiche Spiel fast wiederholt hätte, hätte sie nicht einen Anwalt eingeschaltet, an den Oberbürgermeister geschrieben und den Petitionsausschuss des bayerischen Landtags eingeschaltet.

Ich habe in den vergangenen Wochen Dutzende solche Geschichten gehört. Frauen und Männer aus der Türkei, aus China, aus Nigeria und aus den USA haben mir davon berichtet, wie sie fast verzweifelt sind an der Münchner Ausländerbehörde. Sie alle hatten Visa beantragt, um an Forschungsinstituten und in großen Unternehmen in der Stadt arbeiten zu dürfen - und dann monatelang nichts gehört. Weder per Mail noch per Telefon ließ sich in Erfahrung bringen, ob das Verfahren Fortschritte machte. Auch die Arbeitgeber sind genervt; die Zustände seien ein enormer Nachteil im Wettbewerb um die besten Köpfe weltweit, klagen sie.

Kreisverwaltungsreferent Thomas Böhle räumt Schwierigkeiten ein und verspricht baldige Besserung. Abläufe seien neu organisiert worden, es habe Probleme mit der IT gegeben. Die 170 Mitarbeiter seien dabei, den Berg abzuarbeiten, der sich während der Schließung der Ämter im ersten Lockdown gebildet hatte. Anwälte, die schon länger mit der Ausländerbehörde zu tun haben, sind skeptisch. Sie hören solche Versprechen nicht zum ersten Mal.

DER TAG IN MÜNCHEN

Morgens Drogenkontrolle, abends ein Toter Victor B. steht wegen Mordes an einem 14-Jährigen vor Gericht, er soll den Jungen totgefahren haben. Wann das Leben des 35-jährigen Angeklagten zu entgleisen begann und warum, auch darum geht es im Raser-Prozess.

Landgericht weist Schadenersatzklage zu Sieber-Insolvenz ab Die Behörden hatten vor Produkten der Großmetzgerei gewarnt. Das Unternehmen ging kurz darauf pleite und verlangte Millionen vom Land. Zu Unrecht, wie das Gericht nun befand.

25 000 Euro pro Quadratmeter Neben dem Kreativquartier entstehen luxuriöse Wohnungen. Selbst für Münchner Verhältnisse sind sie kostspielig. Das günstigste Apartment gibt es für 539 000 Euro: Es hat exakt 38,51 Quadratmeter.

MÜNCHEN ERLESEN

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg