Von Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

Experten auf dem Absprung Das Sportreferat will feste Stellen für die Akquise von Sport-Großereignissen schaffen. Obwohl alle Parteien einig sind, dass das sinnvoll ist, wird die Entscheidung erneut vertagt – zum nun schon dritten Mal (SZ Plus).

Das denken junge Münchnerinnen und Münchner über die US-Wahl Im Amerikahaus tauschen sich Schülerinnen und Schüler über den Sieg von Donald Trump aus. Viele sind enttäuscht - aber manche freuen sich aus ganz persönlichen Gründen.

Lässt die NFL-Begeisterung in Deutschland nach? Vor zwei Jahren kostete ein Schwarzmarkt-Ticket noch bis zu 1000 Euro, nun sind wenige Tage vor dem Spiel in München noch Karten zum Normalpreis zu haben. Das könnte auch an der Auswahl der Teams liegen – und daran, dass sie keine Stars wie Tom Brady mitbringen.

Nachtfahrverbot für Mähroboter in München Die Geräte sollen künftig von der Dämmerung an nicht mehr in Gärten und Parks unterwegs sein – um Igel und andere kleine Wildtiere zu schützen. Im Stadtrat zeichnet sich eine Mehrheit ab, doch Naturschützer zweifeln am formalen Verbot (SZ Plus).

Energie aus der Erde Im Westen der Stadt soll eine neue Geothermie-Anlage gebaut werden. Auch eine weitere Feuerwache soll dort entstehen (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Verkehr 96,1 Millionen Euro, um einen Bahnübergang zu ersetzen

Adventsvorbereitung Christbaum auf dem Marienplatz aufgestellt

Zivilprozess Feuerwehr fährt Mann an – und schreibt ihm dann eine Rechnung (SZ Plus)

Münchner Gründerpreis 2024 Kulinarik schlägt KI

MÜNCHEN ERLESEN

Stadtführung : Wo Freddie Mercury in München bis zum Exzess feierte Der Queen-Sänger komponierte in der Stadt Hits, drehte Videos und ließ es in Schwulen-Clubs krachen. Eine Führung verrät, warum es ihn ausgerechnet an die Isar zog und auf welchen Typ Mann er stand. Von Wolfgang Stelljes

SZ Plus Kurs auf der Theresienwiese : Radeln lernen als Erwachsener: nichts für Feiglinge Antje Wagner bringt Erwachsenen das Radfahren bei. Über die Angst vor dem Fallen. Und das Glück, endlich Fahrtwind zu spüren. Von Julia Schriever

UNSER GASTROTIPP

SZ Plus SZ-Kostprobe: Truderinger Wirtshaus : Wo der Knödel satte 300 Gramm wiegt Das Truderinger Wirthaus erfreut mit bodenständigen, qualitativ herausragenden Gerichten und einer Atmosphäre ohne Volkstumsfirlefanz. Von Carolus Hecht

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg