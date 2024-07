Wie sich Fans vor der Partie Niederlande gegen Rumänien gemeinsam einstimmen, die Stadt will das Bahnhofsviertel sicherer machen, ein Blick hinter die Kulissen beim Filmfest und mehr.

Von Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

Selten kommen Fans den Stars so nah wie beim Münchner Filmfest Jessica Lange, Sandra Hüller, Kate Winslet: Plötzlich werden Leinwandfiguren real – und alle anderen nervös, sogar der Festival-Chef. Doch in dieser Woche soll es auch um die Innenansichten der Branche gehen. Ein Blick hinter die Kulissen (SZ Plus).

Eine Stadt sieht orange Gesang, Sprechchöre und auch mal ein Käselaib auf dem Kopf – wie sich Fans vor der Partie Niederlande gegen Rumänien gemeinsam einstimmen.

„Macht man sich die Taschen voll? Nein!“ Münchner Geschäftsleute zeigen sich begeistert von der EM-Stimmung und den Fans, die dazu anreisen. Doch wirtschaftlich profitieren nicht alle gleichermaßen. Nicht mal in der Gastronomie (SZ Plus).

Biergärten gegen den Drogen-Hotspot Die Gegend um den Hauptbahnhof soll sauberer und sicherer werden. Der Stadtrat setzt dabei auf partielle Videoüberwachung und mehr Polizeistreifen, verfolgt aber noch ein ganz anderes Konzept: Neue Freizeitangebote sollen Parks und Plätze beleben (SZ Plus).

Münchens Ausländerbehörde bekommt neuen Namen Die Umbenennung soll die Willkommenskultur in der Stadt betonen. Von einem „Meilenstein der Migrationsgeschichte“ sprechen die Befürworter. Doch längst nicht alle sind begeistert.

Amtsgericht Einkauf kurz vor Ladenschluss endet mit Schlägen und Beleidigungen

Von Zivilstreife gefasst Jugendliche klauen Motorroller

Gerichtsprozess Löwen-Fans attackieren Polizisten

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Münchner Geschichte : Was die Glasfenster im Neuen Rathaus erzählen Ein Jüngling mit Bockshufen, die Altstadt Bremens und sogar die Niagarafälle: Auf den Glasfenstern im Rathaus am Marienplatz gibt es Erstaunliches zu entdecken, wie nun ein Buch zeigt. Von Wolfgang Görl

SZ Plus Missbrauch in der Kirche : „Unsäglich, dass Betroffenen der Vorwurf gemacht wird, sie bekämen zu viel Geld“ Wie viel soll die Kirche zahlen als Entschädigung für sexuellen Missbrauch? Der Münchner Rechtsanwalt Ulrich Wastl spricht über den Raub von „Lebenschancen“, die Probleme des Verfahrens der katholischen Kirche – und was andere dennoch davon lernen können. Von Annette Zoch

UNSER KULTURTIPP

Stadion der Träume : Letzte Hoffnung Fußball Christine Umpfenbach und Denijen Paulijevic inszenieren mit Nachwuchsdarstellern des Bellevue di Monaco im Stadion der Träume „Global Player“: ein Stück über Geflüchtete, die weltweit Grenzen überschreiten, und über Strahlkraft und Abgründe des Fußballs. Von Matias Kamp

