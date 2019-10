Transpersonen werden in unserer Gesellschaft sichtbarer. Trotzdem fehlt häufig die Akzeptanz und das Verständnis - auch, weil sich viele nicht vorstellen können, wie aus einer Vagina ein Penis, aus einer Frau ein Mann werden kann, und umgekehrt.

Oliver Markovsky leitet das Zentrum für geschlechtsangleichende Chirurgie an der chirurgischen Klinik in München-Bogenhausen. Zu ihm kommen Transfrauen und -männer, die einen langen Weg hinter sich haben: Viele nehmen Hormone, sind in psychologischer Behandlung und nähern sich bereits im Alltag durch Kleidung und Haarschnitt ihrer Geschlechtsidentität an.

Chirurgen wie Markovsky und sein Team sind für viele Transmenschen der letzte große Schritt auf diesem Weg. Welche Hoffnungen haben Markovskys Patienten und welche Vorstellungen? Warum ist es für viele Transmänner zentral, im Stehen pinkeln zu können, und wie läuft eine OP im Einzelnen ab? Darüber spricht Markovsky im Interview (SZ-Plus).

DER TAG IN MÜNCHEN

Circus Krone holt Elefanten zurück Der Zirkus möchte zwei seiner fünf Tiere aus Spanien zurück nach München holen. Die Aktionsgruppe Tierrechte Bayern protestiert gegen den Plan. Zum Artikel

Kurioser Nachbarschaftsstreit beschäftigt Gericht Gleich zwei Abteilungen des Amtsgerichts haben sich mit einem Streit um Tierhaltung und herabfallendes Laub befasst. Nun wurde einer der Nachbarn zu sieben Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Zum Artikel

Für ein lebenswerteres Leben In München sind 270 000 Menschen von Armut bedroht, doch 100 000 von ihnen können keine Hilfe in Anspruch nehmen - diese will die Stadt nun mit einem millionenschweren Programm unterstützen. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

El Flecha Negra | 31.10. Milla Mit grenzenloser Energie und mitreißender Magie erfüllen die Chicos aus Chile, Peru, Spanien Argentinien und Deutschland den Raum.

FloFilz | 31.10. Import Export Der Musiker hat seine ganz eigene Sound-Ästhetik, die sich auf dem konzeptuellen Album "Metronom" durch jeden Track zieht.

Senga Nengudi | 31.10. Lenbachhaus Eine legendäre Avantgarde-Künstlerin, deren bedeutende Installationen in einen Koffer passen - so beschrieb Lorraine O'Grady einst das Werk der afroamerikanischen Tänzerin und Bildhauerin.

