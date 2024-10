Von Hanna Emunds

DER TAG IN MÜNCHEN

Wo 36 000 Menschen ihren Kummer abladen Einsamkeit im Alter, Überforderung im Studium oder Angst vor dem gewalttätigen Vater: Bei der katholischen Telefonseelsorge im Erzbistum München und Freising wissen sie, wie groß die Not ist – auch bei immer mehr jungen Menschen. (SZ Plus)

Erschlagen und angezündet für ein Handy, eine Lupe und ein Gummiband Ein 78-jähriger Obdachloser wird unter einer Brücke im Englischen Garten ermordet. Der Angeklagte bestreitet beim Prozessauftakt die Tat und bringt einen dritten Mann ins Spiel. Das Verfahren gibt erschütternde Einblicke ins Leben auf der Straße. (SZ Plus).

In nur 20 Sekunden in die Wohnung eingebrochen In der dunklen Jahreszeit schlagen Einbrecher vermehrt zu: Die Polizei warnt vor Wohnungseinbrüchen in der Dämmerung. Mit ein paar einfachen Maßnahmen kann man sich jedoch schützen.

Wie München in Zukunft heizen soll Bis 2040 sollen alle Heizungen mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Um dieses Ziel zu erreichen, startet die Stadt nun eine Informationskampagne.

Großeinsatz im Münchner Norden „Horror-Clown“ mit Messer löst Aufregung aus

Leute des Tages UN-Preis für Plant for the Planet

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Daniel Barenboim über sein israelisch-arabisches Orchester : „Aufgeben bringt auch nichts“ In dem von Daniel Barenboim geleiteten West-Eastern Divan Orchestra spielen israelische und arabische Musiker miteinander und werben für Verständigung. Wie geht das in Zeiten des Nahost-Kriegs? Interview von Paul Schäufele

SZ Plus Hannes Ringlstetter : „Ich halte Verzeihen für die entscheidende Lebensleistung“ Der Moderator, Schauspieler und Musiker Hannes Ringlstetter hat ein bemerkenswertes Buch über den Tod seines Vaters geschrieben. Ein Gespräch über eine besondere Vater-Sohn-Beziehung, zärtliche Momente am Sterbebett und die Kraft des Verzeihens. Interview von Kathrin Hollmer

UNSER FREIZEITTIPP

Ausgehen an Halloween in München : Gruseln im Hexenclub, mit Drag-Queens und in der Sauna „Sexy und scary“ sollen die Kostüme sein, dann kann man sich in der schaurigsten Nacht des Jahres in spukig dekorierten Discos, Theatern und Kinos teuflisch gut amüsieren. Die schaurigsten Partys im Überblick. Von Michael Zirnstein

