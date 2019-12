Bis Ende 2022 entstehen auf dem ehemaligen Paulaner-Gelände in der Au 13 Wohnhäuser mit insgesamt 185 Wohnungen. Für die schicksten Penthäuser müssen Käufer bis zu 27 000 Euro pro Quadratmeter bezahlen - in der Spitze wohl der teuerste Preis Münchens.

Lehrerinnen, Pflegekräfte, Verkäufer, Polizisten und alle anderen, die nicht üppig verdienen, ohne die aber eine Stadt nicht funktionieren würde, haben es immer schwerer in München. Die Mieten steigen, bezahlbare Wohnungen sind Mangelware. Warum ist es so schwer, dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten? Wie erleben obdachlose und bedürftige Menschen die Stadt? Was tut die Kommune? Und welche Lösungen könnte es darüber hinaus geben?

Bei einem öffentlichen SZ-Werkstattgespräch am kommenden Montag, 9. Dezember, berichten meine Kollegin Pia Ratzesberger und ich von unseren Recherchen rund ums Thema Wohnen in München. Es findet statt in der Stadtbibliothek im Gasteig, los geht's um 19 Uhr. Karin Lohr von der Straßenzeitung Biss berichtet zudem über die Hilfe zur Selbsthilfe für obdachlose und bedürftige Menschen. Der Eintritt zu dieser Kooperationsveranstaltung von Stadtbibliothek, Biss und Süddeutscher Zeitung ist frei. Wir laden Sie herzlich ein, dabei zu sein - und sind gespannt auf Ihre Fragen. Vielleicht sehen wir uns ja dort.

Brutale Drohung der Neonazi-Szene Eine Frau wird in München in ihrer Wohnung überfallen und verletzt. Die Täter hinterlassen ein Graffito mit einer unmissverständlichen Botschaft - denn das Opfer sollte vor Gericht gegen ein Mitglied der rechtsextremen Szene aussagen.

BMW gewinnt Streit um Modellauto Ein Spielwarenhersteller wähnt sich von BMW im Vorweihnachtsgeschäft behindert - weil der Autobauer die Einfuhr eines Modellautos beim Zoll stoppte.

CSU fordert massiven U-Bahn-Ausbau in München Die Partei hat ein Paket aus sieben Stadtratsanträgen geschnürt. Bis 2030 sollten demnach die Linien 3, 4 und 5 verlängert werden - und ein U-Bahn-Ring im Westen entstehen.

Ein Bürgerbüro, das alle Fragen schnell beantwortet Die SPD will eine zentrale Anlaufstelle schaffen, die innerhalb von 24 Stunden auf Anliegen reagiert. Als Vorbild dafür soll der Stadtservice in Wien dienen.

