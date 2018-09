7. September 2018, 19:02 Uhr München heute SZ-Adventskalender / Diesel-Fahrverbote / Geisternetze im Meer

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Sara Maria Behbehani

Man weiß schon, was bald kommt, kaum ist es draußen etwas kälter. Bald tauchen überall in den Supermärkten Kürbisse und Laternen auf, die an verregneten Herbstabenden um die Wette strahlen. Und dann stehen sie wieder da und grinsen uns an, diese roten Weihnachtsmänner aus Schokolade, die zwischen Lebkuchenherzen und Spekulatius stehen.

Nicht zu vergessen sind auch die Adventskalender, bei denen sich so mancher fragen mag, warum man sie schon Monate im Voraus kaufen soll, nur damit sie dann im Kämmerchen verschwinden und darauf warten, bis es endlich so weit ist. Doch über einen Adventskalender kann man auch schon im September berichten. Es ist auch keiner aus Schokolade.

Seit 70 Jahren sammelt der SZ-Adventskalender Spenden für Bedürftige. 150 Millionen Euro wurden so für gute Werke eingenommen und in Reportagen bekamen die betroffenen Menschen ein Gesicht, ihre Geschichte wurde erzählt. Am Erfolg des Spenden-Hilfswerks sind jedes Jahr mehr als 23 000 Leser unmittelbar mit Einzahlungen beteiligt. Viele Probleme haben sich im Laufe der Zeit verändert, noch viel mehr sind gleich geblieben, schreibt mein Kollege Sven Loerzer. Die Hilfsaktion ist ein Spiegelbild der sozialen Lage in München - weshalb sich ein Rückblick lohnt.

Luftreinhaltung: Was bedeuten Frankfurts Diesel-Fahrverbote für München?Frankfurt muss Diesel-Autos aussperren. Umweltschützer setzen darauf, dass nun auch der Freistaat in München aktiv werden muss. In der Pflicht sehen sie aber vor allem die Autoindustrie. Zum Artikel

München steht finanziell gut da - vorerst Die Reserven sind groß, die Schulden niedrig. Aber in den kommenden Jahren werden die Ausgaben erheblich steigen. Der Stadtkämmerer warnt davor, übermütig zu werden. Zum Artikel

Geschiedene Ehefrau bekommt keine Brautgabe Die Hochzeit nach sunnitischem Ritus sah vor, dass der Mann im Falle einer Scheidung 4000 Euro an die Frau zahlen müsste. Das Amtsgericht urteilt: Die Vereinbarung gilt nicht. Zum Artikel

Einstürzende Neubauten | 08.09. Philharmonie Seit Jahren durchbricht die Band mit ihrem Musikstil die Grenze zwischen Musik und Geräusch. Vielleicht sind sie etwas ruhiger geworden, doch die industriellen Sounds und die tiefe Stimme Blixa Bargelds sind nach wie vor legendär.

Westpark Klassik Open Air | 08.09. Café Gans am Wasser Der Pianist Zoran Imširović entdeckte mit 14 Jahren durch Beethoven seine Liebe zur klasssichen Musik. Nun beglückt er uns mit Stücken von Chopin, Schumann und Liszt bei einem Open-Air-Klavierkonzert.

Ois Giasing | 08.-09.09. Obergiesing Obergiesing verwandelt sich in ein buntes Spektakel: Straßenfest, Theater, Konzerte, Workshops, Installationen und vieles mehr! Auch Bierliebhaber und Foodies kommen auf ihre Kosten.

Wackersdorf: Hier wurde dieses Brett berühmt

Rudolf Forster ließ sich das Stück Holz 1986 von seinem Schwiegervater zuschneiden. Mit einer klaren Botschaft gegen die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf zog er damals zu den Demos. Da ahnte Forster noch nicht, dass er damit zu einem Symbol für den Protest werden würde.

Zum Artikel

