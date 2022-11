Von Bernd Kastner

Es war ein verstörendes Bild aus der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) vergangene Woche, und es macht noch immer ratlos. Ein Student lehnt vorne am Pult, bespricht offenbar etwas mit seinem Dozenten. Die Studierenden in den Bänken des Hörsaals sehen den Rücken ihres Kommilitonen - und eine Waffe. Er trägt sie in einem Holster, sie ist gut sichtbar, weil sein Jackett nach oben gerutscht ist. Ein Erstsemester mit Waffe im Hörsaal? Was bitte soll das? Das fragen sich viele Studierende und Dozierenden an der LMU seither. Und sie wünschen sich, dass die Unileitung klar und deutlich auf diesen Vorfall reagiert.

Studierendenvertreter der drei großen Münchner Hochschulen, der LMU, der Technischen Universität (TU) und der Hochschule München (HM) fordern jetzt, dass Waffen in den Hochschulgebäuden verboten werden. Eine Selbstverständlichkeit, sollte man meinen. Aber in den Hausordnungen ist ihr Mitführen bisher nicht explizit untersagt. Sebastian Rein, Sprecher der drei Studierendenvertretungen, erzählt, dass die Chefs der TU und der HM großes Verständnis für diesen Wunsch gezeigt hätten. Die Reaktion der LMU-Spitze aber habe alles andere als energisch gewirkt: Sie wolle erst mal sorgfältig prüfen, ehe man Waffen verbiete. "Absolut unverständlich" sei das für ihn, sagt Rein, schließlich verbiete die Hausordnung ja auch das Benutzen von Rollschuhen in den Unigebäuden. Warum dann nicht auch Waffen?

Die Frage nach dem Warum würde man auch gerne dem 18-jährigen Erstsemester stellen, der die Waffe im Hörsaal trug. Gewiss, es ist eine Schreckschusswaffe, und weil er einen Kleinen Waffenschein besitzt, darf er sie legal mitführen, er hätte sie nur nicht offen zeigen dürfen. Aber warum geht ein junger Mensch mit Waffe in die Uni? Was geht in ihm vor? Von wem oder was fühlt er sich bedroht? Man erreicht seinen Vater am Telefon, er ist Politiker von Beruf. Er ist ungehalten ob des Wunsches, mit ihm und seinem Sohn sprechen zu wollen. "Schreiben Sie über Ihre Kinder!", ruft er ins Telefon, mehrmals. Es wird also erst mal keine Antwort auf die Frage nach dem Warum geben.

