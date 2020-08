Von Ekaterina Astafeva

Das Studium in Corona-Zeiten ist für viele Studierende schwierig, aber am härtesten trifft es jene mit Behinderung, chronischen oder psychischen Krankheiten. An sie wird oft zu spät gedacht - obwohl sie keine kleine Gruppe sind: Alleine an der Ludwig-Maximilians-Universität hat mehr als jeder zehnte Student eine Beeinträchtigung. Es wird zwar viel für sie getan, doch längst nicht genug.

Auf das Thema Beeinträchtigung im Studium bin ich schon im März gestoßen, als ich zusammen mit meinen Kolleginnen Jennifer Lichnau und Cora Wucherer von der Deutschen Journalistenschule für einen Kurs recherchierte. Schon die ersten Ergebnisse überraschten uns: Die Studierenden hatten mehr Probleme, als wir uns vorstellen konnten. Im Sommer, während meines Praktikums bei der SZ, entwickelte ich dieses Thema weiter, und habe viel mehr rausgefunden: massive Defizite im Uni-System, die auch im Jahr 2020 immer noch vorhanden sind.

Aus einer persönlichen Geschichte über Studierende entstand eine große Recherche über Inklusion an der Exzellenz-Universität LMU. Ich habe ein Dutzend Gespräche geführt, viele Webseiten durchforstet, Gesetze studiert, Anfragen und Nachfragen verschickt. Das Ergebnis lesen Sie in diesem Text, der, ehrlich gesagt, nur die Spitze des Eisbergs zeigt (SZ-Plus).

DER TAG IN MÜNCHEN

Inzidenzwert steigt in München auf 33,84 Damit rückt das Alkoholverbot näher. In der Nacht hatte die Polizei den Baldeplatz geräumt - dort hatten sich zu viele Feiernde mit lauter Musik aufgehalten.

Einmal Sonne? Macht 800 Euro Die Hofpfisterei droht mit rigiden Anwaltsschreiben, wenn ein fremdes Brot den falschen Namen trägt. Gerade hat es einen kleinen Bäcker in Reit im Winkel erwischt. Anfangs dachte er, es sei ein Scherz.

Eltern und Privatschule streiten vor Gericht um Zukunft von Schülerin Die Eltern sind unzufrieden, zahlen die Gebühren nicht, ihre Tochter droht durchzufallen. Da kommt selbst der Richter an seine Grenzen.

Nebenkläger reist trotz Fußfessel ins Ausland Nächste Kuriosität im Prozess um eine Messerstecherei: Der mutmaßliche Täter ist samt Hells-Angels-Kumpels in der Türkei untergetaucht - und auch das Opfer hat sich aus dem Staub gemacht.

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg