Von Franz Kotteder

Essen gehen, eines der liebsten Hobbys der Münchner, steht erst einmal nicht mehr auf dem Programm, Lokale und Restaurants haben bis Ende November geschlossen. Es ist also an der Zeit, wieder selbst zu kochen. Manche stellen da erstaunt fest, dass man sich nicht nur von Fertiggerichten und "to go" ernähren kann und dass das sogar gesund sein und auch noch gut schmecken kann.

Viele andere wissen das schon länger und tragen auf recht unterschiedliche Art und Weise dazu bei, dieses Wissen weiter zu verbreiten und die dazu nötigen Lebensmittel unters Volk zu bringen. Wir stellen in den kommenden Wochen nun zweimal wöchentlich Vereine, Initiativen und Genossenschaften vor, die einem beim "Anders essen" und "Anders kochen" helfen.

Jedes der kurzen Porträts enthält auch ein Rezept, das sich zu Hause gut nachkochen lässt und nach Möglichkeit Appetit auf mehr macht. Den Anfang macht heute die internationale Slow-Food-Bewegung mit ihrem Münchner Ableger.

