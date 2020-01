Klar: Bezahlbares Wohnen, das Wachstum der Stadt und die unübersehbaren Verkehrsprobleme stehen aktuell im Mittelpunkt der Kommunalpolitik und dürften es aller Voraussicht nach auch zu Wahlkampfschlagern schaffen. Nur: Diese Themen spiegeln beileibe nicht die komplette Palette der Münchner Politik wider. Im Münchner Rathaus wird auch entschieden, welche sozialen Beratungs- und Unterstützungspunkte die Stadt zur Verfügung stellt, wo Sportplätze und Schulen gebaut werden und welche kulturellen Angebote unterstützt oder gar selbst ins Leben gerufen werden.

In ihren Programmen zur Kommunalwahl haben sich die Parteien mit einem ganzen Bündel an Themen auseinandergesetzt, auch denen, die nicht jeden Tag die Schlagzeilen bestimmen. In einer mehrteiligen Serie stellt die SZ auf Spezialseiten vor, welche Themen für München und die Münchner von Bedeutung sind und wie die Parteien damit umgehen wollen. Es geht darum, die aktuelle Problemlage zu schildern. Und die Antworten der Parteien darzulegen, auch mit Zitaten aus den Programmen, aus denen sich schön ablesen lässt, wie wichtig den jeweiligen Kandidaten das Ganze überhaupt ist, mit welchem Alleinstellungsmerkmal sie antreten und welche Aspekte interessanterweise überhaupt keine Rolle spielen.

Den Anfang macht die Stadtplanung und damit vor allem die Frage, mit welchen Rezepten die Stadt auf das Wachstum reagiert. Unser Planungsreporter Sebastian Krass gibt die aktuelle Debatte um die umwelt- und sozialverträgliche Bewältigung des Zuzugs wieder und geht der Frage nach, wie Münchens Kommunalpolitiker es künftig mit dem Bau von Hochhäusern halten wollen. Am kommenden Mittwoch wird es dann um den Sport gehen.

DER TAG IN MÜNCHEN

Private Kita-Träger wollen klagen Die Stadt erlässt und ermäßigt einem Großteil der Eltern die Kita-Gebühren, während andere für die Kinderbetreuung weiterhin viel Geld zahlen müssen. Das ist gut gemeint, aber auch gerecht?

Die schlechteste Luft Bayerns München verfehlt als einzige Stadt im Freistaat die Grenzwerte für Stickstoffdioxid - das haben 2019 die Messungen des Landesamts für Umwelt ergeben. Die Situation wird aber besser.

Zu lebensgefährlichen Experimenten überredet David G. hat per Skype junge Frauen dazu gebracht, sich Strom durch den Körper zu jagen. Wegen versuchten Mordes in 22 Fällen fordert der Staatsanwalt 14 Jahre Haft, die G. in der Psychiatrie verbringen soll.

"Eine Stellvertreterpolitik lehnen wir ab" Die Wählergruppe ZuBa will Menschen mit ausländischen Wurzeln im Stadtrat mehr Mitsprache ermöglichen - und dabei nicht nur Migranten ansprechen.

