Von Sara Maria Behbehani

Das christliche Fest der Auferstehung beschert auch ein paar freie Tage: kein Homeoffice, keine Schule, auch keine Kinderbetreuung am Arbeitsplatz. Da drängt sich an Ostern leicht der Wunsch auf, selbst aufzu(er)stehen, endlich mal wieder rauszugehen, vielleicht einen Ausflug zu machen - an den See oder in die Berge.

Der Wunsch nach Freiheit ist jedenfalls groß. Und doch ist die Seuche, die weiterhin grassiert, bekanntlich noch größer darin, Freiheiten einzuschränken. Auch Urlaube dürften über Ostern weniger im Ausland und mehr im Inland verbracht werden - tageweise. So liegt die Befürchtung nahe, dass sich Autos mit Münchner Kennzeichen, die schon an normalen Wochenenden im bayerischen Umland für Verkehrs- und Nervenkollaps sorgen, an den beliebten Zielen umso mehr stauen werden. Und auch für ihre Insassen gelten ja immer noch gewisse Abstandregeln, die schwer einzuhalten sind, wo sich besonders viele Menschen tummeln. Die Bereitschaftspolizei soll den Alpen-Ausflugsverkehr über Ostern jedenfalls kontrollieren, das wurde schon mal angekündigt.

Für Osterfrieden zwischen den Ausflüglern aus der Region München und den Menschen im Oberland, die unter der Corona-befeuerten Stadtflucht leiden, soll auch ein Trio sorgen: TIM, TOM und EMM werden es schon richten, hoffentlich. Was sich dahinter verbirgt, haben meine Kollegen Heiner Effern und Matthias Köpf aufgeschrieben (SZ Plus).

Der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist von München aus an sonnigen Wochenenden relativ selten staufrei erreichbar. Über die Anziehungskraft ihrer Heimat sind die Anwohner daher nicht immer glücklich: Mein Kollege Tim Pohl hat ein Streitgespräch moderiert zwischen dem Walchensee-Wirt Georg Öttl und der passionierten Bergsteigerin Katharina Kestler. Sie sprechen über volle Parkplätze, liegengelassenen Müll - und mögliche Lösungen.

DER TAG IN MÜNCHEN

Einschränkungen im April bei U 3 und U 6 Auf beiden U-Bahn-Linien kommt es wegen Wartungsarbeiten zu Behinderungen. Worauf sich Fahrgäste einstellen müssen.

Die Notbremse rückt in München näher Die Stadt überschreitet an diesem Mittwoch den Inzidenzwert von 100. Ohne sinkende Infektionszahlen drohen von Ostersonntag an eine Ausgangssperre und strengere Kontaktregeln.

Wo es in München Gratis-Schnelltests und PCR-Tests gibt Pro Woche darf jede Bürgerin und jeder Bürger mindestens einen kostenlosen Schnelltest machen. Welche Apotheken und privaten Zentren diese anbieten - und welche Alternativen es in München gibt.

Autofahrerin kollidiert mit Tram Bei dem Unfall verletzt sich die Frau leicht. Die Verkehrspolizei ermittelt die Ursache für den Zusammenstoß.

MÜNCHEN ERLESEN

