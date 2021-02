Von Philipp Crone

Für viele Münchner ist das größte Problem bei einem Kran das R. Wenn man derzeit durch die Diener- oder die Weinstraße flaniert, sind alle paar Meter Eltern mit ihren Kindern zu sehen, die beinahe nach hinten überkippen, weil sie ihren Kopf so weit in den Nacken legen. Denn obwohl München als seit Jahrzehnten etablierte Boom-Town den Anblick von Kränen so gewohnt ist wie jubelnde Bayern-Fans, gibt es nun hier noch eine neue Attraktion: das 75 Meter hohe nagelneue weiße Exemplar hinter dem Rathaus namens "WT 1000 e.tronic".

Die Bahn baut dort an der zweiten Stammstrecke, mit Dutzenden Geräten und Kränen. Gebannt verfolgt werden sie von vielen sehr jungen Münchnerinnen und Münchnern (vielleicht in dem Fall mehr Münchnern als Münchnerinnen). Die sind teilweise so jung, dass sie noch gar nicht richtig sprechen können und sich dann oft mit dem Buchstaben R schwer tun. Dann heißt es eben: "G'oßa K'an!"

Seit einigen Wochen ist oben in diesem großen Kran Günter Genser im Einsatz (SZ-Plus). Er bedient einen Prototypen mit sehr viel Kraft, die in Tonnenmetern angegeben wird, was wahrscheinlich alle Kran-Fans im R-fähigen Alter längst wissen. 1000 Tonnenmeter schafft das Gerät mit seinem 55 Meter langen Ausleger. Und wenn Genser nicht gerade Betonteile oder Bohrgeräte durch die Gegend hieven muss, kann er sich auch mal umsehen.

Sein München-Panorama-Blick ist einmalig. Und abends hat man auch einen wohl einmaligen Blick auf diesen Kran. Denn der kann in allen Farben abwechselnd leuchten. Fehlt nur noch eine Diskokugel am Haken. Darüber muss man mit dem Kranführer schon einmal sprechen, genauso wie über Pinkelpausen, Opern-Besuche und die Katze auf dem Kran.

