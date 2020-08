Von Francesca Polistina

Es gibt einen Spruch, den man vor allem am Anfang der Corona-Zeit zu hören bekam, und der lautet: "Mit Kreativität durch die Pandemie". Das ist ein sehr schöner Spruch, wie ich finde. Er suggeriert, dass man etwas Aktives gegen das Virus beisteuern kann, ohne allerdings einzugrenzen, was Kreativität am Ende zu bedeuten hat. Der Spruch lässt also viel Freiheit für neue Ideen und neue Lösungen, denn natürlich ist hier die Kreativität nicht im künstlerischen, sondern eher im übertragenen Sinn zu verstehen. Und die Kreativität, das ist klar, kann auch sehr pragmatisch sein.

So wie im Fall von Hana Katsenes. Die 33-jährige Sängerin wollte ihren einwöchigen Volkshochschule-Gesangskurs in den Maximiliansanlagen halten, nicht weit weg vom Bayerischen Landtag - damit die Aerosole, die beim Singen ausgestoßen werden, sich in der freien Luft verteilen. Ein kleiner Beitrag gegen die Pandemie, aber einer, der gegen die Vorschriften verstößt. Der Grund: In den historischen Anlagen der Bayerischen Schlösserverwaltung, zu denen auch der Englische Garten gehört, ist jede Ruhestörung zu vermeiden. Außerdem, so steht es in der Verordnung, sind dort "gewerbliche Aktivitäten aller Art einschließlich Musizieren" verboten.

Die Genehmigungsanfrage von Hana Katsenes wurde deshalb zunächst abgelehnt, nun hat sich die Schlösserverwaltung mit Blick auf die Sondersituation umentschieden - für die Münchner Chöre, die wegen der Corona-Vorschriften Schwierigkeiten haben, einen passenden Proberaum zu finden, eine durchaus erfreuliche Nachricht. Solange das Wetter auch mitmacht.

DER TAG IN MÜNCHEN

München braucht eine neue Gesundheitsreferentin In einer Zeit wieder steigender Corona-Zahlen wechselt die bisherige Referentin Stephanie Jacobs ins bayerische Gesundheitsministerium. Dort wird sie in der Corona-Taskforce tätig sein.

Warten auf den Verwaltungsgerichtshof Zwei weitere Eilanträge gegen die städtischen Vorgaben, dass ab 23 Uhr auf öffentlichen Plätzen kein Alkohol mehr getrunken werden darf, liegen zunächst auf Eis.

365-Euro-Ticket kommt gut an Mehr als 20 000 Schüler und Auszubildende haben das neue Jahresticket bereits in Anspruch genommen. Die Münchner Verkehrsgesellschaft rät dazu, die Fahrkarte online zu bestellen.

Unbedachte Ballerei Ein Mann fliegt mit seiner Marihuanaplantage auf, weil er solange mit einer Schreckschusswaffe feuert, bis die Polizei vor der Tür steht. Nun steht der 23-Jährige vor dem Landgericht.

