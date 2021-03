Von Catherine Hoffmann

Wer an die Münchner Wirtschaft denkt, denkt oft an die großen Dax-Konzerne, an BMW und MAN, Allianz und Munich Re. Doch die Münchner Wirtschaft macht längst mehr aus als Industrie und Versicherungen. Die Stadt ist auch Spitze, wenn es um Unternehmen der Informations- und Kommunikationstechnik geht. Das zeigt der jüngste Entschluss von Apple. Der Konzern aus Cupertino im kalifornischen Silicon Valley will kräftig in München investieren. Mehr als eine Milliarde Euro sollen in den kommenden drei Jahren in deutsche Standorte fließen, das meiste davon nach München, wo schon heute knapp 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Forschung und Entwicklung arbeiten. Hunderte Entwickler und Ingenieure sollen künftig dazukommen. Für sie lässt Apple gerade mitten in der Stadt ein neues Büro errichten, 30 000 Quadratmeter groß; es soll im nächsten Jahr bezogen werden.

Viele Menschen sehen das kritisch. Sie fürchten, dass durch neue Bautätigkeiten Grünflächen verschwinden und durch anhaltenden Zuzug Mieten steigen. Deshalb fordert der Bund Naturschutz zu Recht einen "nachhaltigen Entwicklungsplan" für die Stadt. Allerdings sollte man nicht nur die Schattenseiten des Technologiebooms sehen. Es gibt auch eine Sonnenseite, die verspricht, dass München der Strukturwandel von alten Industrien hin zu neuen, digitalen Geschäften gelingt - und zwar in einer einmaligen Verbindung der alteingesessenen Auto- und Versicherungskonzerne mit den Technologieunternehmen. Zu letzteren zählen in München übrigens nicht nur die Großen wie Apple, Amazon Google, IBM und Microsoft, sondern längst auch eine Vielzahl an Start-ups, darunter auch Ausgründungen der Universitäten.

