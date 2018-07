27. Juli 2018, 19:32 Uhr München heute "Sound of Munich Now" / Eröffnung im Tierpark / Neue Wiesn-Attraktionen

SOund of Munich Now SOund of Munich Now

Nachrichten und Lesenswertes aus München.

Von Michael Bremmer

Vor zehn Jahren war München, pop-kulturell gesehen, eine Wüste. München galt als Hobbyband-Stadt, es gab nur wenige Auftrittsmöglichkeiten für Musiker. Als wir - Christian Kiesler vom Feierwerk und ich - im Sommer 2009 die Idee für das "Sound Of Munich Now"-Festival hatten, wurden wir belächelt: Ein Festival nur mit Münchner Bands - kommt da überhaupt jemand? Die erste Show war gut besucht, die zweite innerhalb kürzester Zeit ausverkauft - und heute ist der Sound Of Munich wieder eine Marke.... Zumindest tragen mittlerweile viele Reihen den Namen Munich oder Monaco im Titel.

174 unterschiedliche Münchner Bands haben mittlerweile beim Sound Of Munich Now gespielt. Zum Geburtstag findet am Samstag, 28. Juli, ein Open Air am alten Messeplatz am Bavariapark statt. Es spielen 20 Bands und Künstler, die bereits auf den früheren Festivals begeistert haben. 20 Künstler, die zeigen, dass sie weit weg sind vom Status einer Hobbyband. Die zeigen, dass die Münchner Musikszene mit den Jahren selbstbewusster geworden ist. Und dass München auf dem Weg ist, eine wichtige Popkulturstadt zu werden

Das Wetter: Im Laufe des Wochenendes ziehen Wolken vor die Sonne. Abends kann es zu kräftigen Schauern und Gewittern kommen. Höchstemperaturen bis 31 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Neue Wiesn-Attraktionen kommen - "eher etwas für die jüngere Generation Neben vier Fahrgeschäften auf der Wiesn gibt es 2018 noch weitere Neuerungen. So sollen die Besucher schon an U- und S-Bahn-Stationen umfassend informiert werden. Zum Artikel

"Dieses Artenschutzprojekt ist einmalig in Deutschland" Das Mühlendorf in Hellabrunn hat eröffnet. Besucher sollen hier etwas über artgerechte Haltung und Biodiversität lernen. Zum Artikel

Grüne werfen CSU und SPD vor, zu wenig gegen Klimawandel zu tun Die Grünen-Fraktion im Stadtrat stellt nun sieben Anträge für einen besseren Klimaschutz. Unter anderem benötige München ein zentrales Kompetenzzentrum. Zum Artikel

Neue Heimat für 3000 Schüler Ein komplett neues Stadtviertel entsteht gerade in Freiham. Der Betrieb auf dem dazugehörigen riesigen Bildungscampus soll schon nächstes Jahr starten - der Rohbau dafür steht jetzt schon. Zum Artikel

Nachtflohmarkt am Olympiasee | 28.07. Olympiapark Was gibt es besseres, als im Mondschein zu guter Livemusik mit einem Drink in der Hand auf die Suche nach neuen Lieblingsteilen für den Kleiderschrank zu gehen?

10 Jahre Sound Of Munich Now | 28.07. Alter Messeplatz Für einen sommerlichen Samstag erwartet euch genau das Richtige: 20 Münchner Bands werden zeigen, was die Musikszene der Stadt zu bieten hat. Die Aftershowparty findet im Feierwerk statt.

Georgenstraßenfest | 28.07. Georgenstraße Die Georgenstrasse verwandelt sich von der Nordendstrasse bis zur Türkenstrasse in das größte Wohnzimmer der Stadt. Konzerte, Künstler, Street Food, Street Market, DJs - alles mit dabei.

WÄHRENDDESSEN IN...

Markus Söders landesväterlicher Enzyklika Der Ministerpräsident hat gerade das Lehrschreiben "Mit brennendem Anstand" vorgelegt. Schriften zur Schönheit des Polizeipferds und eine Übersetzung des Alten Testaments sollen folgen. Zugunsten seiner Enzykliken will Söder künftig auch auf Regierungserklärungen komplett verzichten. Zur Glosse

