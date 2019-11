Söder muss nicht in Zwangshaft / Ein Quadratmeter für 27 000 Euro

Die bayerische Staatsregierung unter Markus Söder (CSU) will Fahrverbote für Diesel-Autos in München verhindern.

Natürlich klingt das spektakulär: Bayerns Ministerpräsidenten in Zwangshaft schicken, weil seine Regierung trotz rechtskräftigen Gerichtsbeschlusses Dieselfahrverbote ablehnt. Die Deutsche Umwelthilfe hat diese Maßnahme beantragt - jene Organisation, die seit Jahren auf dem juristischen Weg die Einhaltung der Luft-Schadstofflimits durchzusetzen versucht. Bisher hat die Regierung von Markus Söder einfach die verhängten Zwangsgelder bezahlt, die mit maximal 10000 Euro für den Staat locker zu stemmen sind und obendrein nur von einer Kasse des Freistaats in die andere fließen.

Dass der Ministerpräsident oder ersatzweise sein Umweltminister hinter Gittern landen, ist jedoch unwahrscheinlich. Denn der Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof kann keine entsprechende Rechtsgrundlage in den deutschen Gesetzen entdecken - und ohne die sei ein solch gravierender Schritt nicht möglich. Eine abschließende Entscheidung haben die Luxemburger Richter noch nicht gefällt. Allerdings folgen sie in den meisten Fällen den Empfehlungen des Generalanwalts, bei dem es sich nicht um einen Staatsanwalt, sondern um einen juristischen Gutachter handelt.

Unabhängig davon hat das Münchner Umweltreferat den aktuellen Zwischenstand der städtischen Schadstoffmessungen für Stickstoffdioxid veröffentlicht. Das Fazit: Verbesserungen sind erkennbar. Noch immer aber liegen elf von 44 Messstellen im roten Bereich.

DER TAG IN MÜNCHEN

FDP schlägt "Schockampeln" für München vor Das System soll Fußgängern, die bei Rot über die Ampel gehen, mit quietschende Reifengeräuschen einen Schrecken einjagen. OB Dieter Reiter hält jedoch nicht besonders viel von der Idee.

27 000 Euro für einen Quadratmeter Auf dem einstigen Gelände der Paulaner-Brauerei entstehen 13 Wohnhäuser - teilweise mit den wohl teuersten Preisen der Stadt. Die Immobilienfirma glaubt, dass sich genügend Wohlhabende finden werden.

Gericht verbietet Fake-Bewertungen Ein Reiseportal klagt erfolgreich gegen eine Firma, die erfundene Rezensionen an Hotels verkauft hat. Das Urteil hat Signalcharakter.

Die SPD rangelt um die besten Plätze OB Dieter Reiter hat mit Andreas Schuster vom Verein Green City einen weiteren Quereinsteiger für die Kommunalwahl 2020 nominiert. Für amtierende Stadträte sind kaum sichere Positionen auf der SPD-Liste frei.

MÜNCHEN ERLESEN

