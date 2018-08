2. August 2018, 18:53 Uhr München heute Söder-Auftritt im Augustiner-Biergarten / Fröttmaninger Arena / Zweite "Türkitch"-Filiale

Nachrichten und Lesenswertes aus München.

Von Sara Maria Behbehani

Kinder haben in unserer Gesellschaft einen besonderen Status. Und das zu Recht. Sie sollen behütet aufwachsen. Und wenn ihnen etwas Schmerzhaftes widerfährt, dann rührt uns ihr Schicksal ganz besonders an.

So kann sich wohl noch jeder daran erinnern, wie Aylan Kurdi, dieser kleine Junge aus Syrien, die Flucht über das Mittelmeer nicht überlebte und sein toter Körper an der türkischen Küste angespült wurde. Es ist ein Bild, das sich in unsere Köpfe gebrannt hat und das zum Sinnbild der ganzen Flüchtlingstragödie geworden ist. Es ist ein Bild, das gezeigt hat, dass unser allgemeines Selbstverständnis von einer behüteten Kindheit - bei allen individuellen Ausnahmen, die es auch hier gibt - nur unserer Wirklichkeit entspricht.

Meine Kollegin Anna Hoben hat die Geschichte des afghanischen Flüchtlingsmädchens Fatema aufgeschrieben. Sie lebt allein in Teheran. Durch den Stopp des Familiennachzugs getrennt von ihrer bereits in Deutschland lebenden Familie. Eine drohende Zwangsverheiratung und ein Suizidversuch sind Teil ihres Schicksals. Es ist eine Geschichte, die "klingt wie ein Krimi, dessen Autor von allen Krimi-Zutaten ein bisschen zu viel genommen hat. Aber die Geschichte ist kein Krimi. Sie erzählt vom echten Leben. Am Ende erzählt sie auch davon, was es bedeutet, in Zeiten der Flüchtlingskrise aufzuwachsen."

Das Wetter: Bei viel Sonnenschein klettern die Temperaturen wieder auf 32 Grad. Im Verlauf des Tages wird es wolkig und schwül, dazu steigt die Unwettergefahr.

DER TAG IN MÜNCHEN

So versucht Söder seinen Ruf als Anti-Münchner loszuwerden Für die CSU und ihren Ministerpräsident ist die Landeshauptstadt ein schwieriges Terrain. Beim Auftritt im Augustiner-Biergarten gibt sich Markus Söder deshalb betont münchnerisch. Zum Artikel

So wenig Arbeitslose in München wie seit 17 Jahren nicht mehr Wer noch keinen Ausbildungsplatz hat, dessen Chancen stehen gut. Gesucht werden vor allem Kaufleute im Einzelhandel, im Büro, Verkäufer und Köche. Zum Artikel

Bayern-Arena ganz in rot: endlich zu Hause Der FC Bayern hat die Fröttmaninger Arena zu seinem Stadion gemacht - mit 25 000 neuen Sitzen und von Fans gemalten Wandbildern. Zum Artikel

Münchens wohl beliebtester Dönerladen eröffnet eine zweite Filiale Das "Türkitch" in Untergiesing bekommt einen Ableger in der Maxvorstadt - die Adresse könnte kaum passender sein. Zum Artikel

Tickets gewinnen: The Chemical Brothers | 17.08. Zenith Nach längerer Abstinenz ist das Big-Beat-Duo zurück mit seiner intensiven Bühnenshow und seinen größten Hits.

Mädelsflohmarkt | 04.08. Villa Flora Kauf- und Tauschrausch ausleben und dabei auch noch nachhaltig sein: schicke Fummel und amüsante Raritäten von Mädels für Mädels!

Friday Late | 03.08. Villa Stuck Nachts im Museum: Die Villa Stuck ermöglicht einen kulturellen Einstieg in das Wochenende - mit Führungen durch das Haus und die Ausstellungen.

WÄHRENDDESSEN IM...

Schienenersatzverkehr: Sitzt einer, der sich freut Sommer-Sperrpause nennt sich die Vollsperrung der S-Bahnstrecke zwischen Freising und Feldmoching. Und nicht nur dort fährt gerade der Schienenersatzverkehr. Ein Wort, hinter dem sich das Grauen jedes Pendlers verbirgt. Stundenlange Umwege, ungenaue Fahrpläne, überfüllte Busse. Doch zumindest einen Menschen gibt es, der den SEV als Wohltat empfindet. Zur Kolumne