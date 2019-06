25. Juni 2019, 19:32 Uhr München heute So will "Fridays for Future" München verändern / Polizeieinsatz gegen Nacktbader

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Johannes Huyer

Der gesamte Bereich innerhalb des Mittleren Rings ist autofrei, der öffentliche Nahverkehr kostet nichts und in der Stadt fahren noch Fahrzeuge, die kein Kohlenstoffdioxid ausstoßen. So soll sich nach den Ideen der lokalen "Fridays for Future"-Vertreter München bis spätestens 2025 verändert haben.

Ihre Ziele sind ambitioniert, das geben sie auch zu: Der Beitrag Münchens zu den Treibhausgasemissionen soll auf null sinken. Doch die Forderungen "sind allesamt technisch umsetzbar", bestätigen Wissenschaftler von "Scientists for Future München".

Die Veränderungen soll es aber nicht nur auf der Straße geben - auch um Flugverkehr, Einzelhandel und den Energiebedarf von Immobilien haben sich die Schülerinnen und Schüler Gedanken gemacht. Mein Kollege Jakob Wetzel hat aufgeschrieben, wie die Münchner Politik auf die Ideen reagiert.

Das Wetter: Bei intensivem Sonnenschein steigen die Temperaturen auf 35 bis 36 Grad - in der Nacht wird es erfrischende 19 Grad kühl.

DER TAG IN MÜNCHEN

So will München künftig Abbiegeunfälle verhindern Nach mehreren Unfällen beim Rechtsabbiegen will die Stadt etwa nur noch Baufirmen beauftragen, deren Fahrzeuge über eine Abbiegehilfe verfügen. Diese weiteren Maßnahmen sind geplant. Zum Artikel

Staatsanwaltschaft will mutmaßliche Stalkerin in Psychiatrie unterbringen Eine Sozialpädagogin musste mehr als zwei Jahre die Nachstellungen einer jungen Frau erdulden. Die fühlt sich als Mann und hatte sich in die heute 34-jährige verliebt. Zum Artikel

"Wir haben aus Solidarität selbst unsere Bikinis ausgezogen" Mit dem Versuch, das Nacktbadeverbot durchzusetzen, lösen Sicherheitskräfte und Polizei heftige Proteste bei Badenden in München aus. Warum dürfen Frauen keine Brustwarzen zeigen, Männer aber schon? Zum Artikel

Architekt Henn soll nun doch den Gasteig umbauen Beim zweiten Anlauf kommt er erneut zum Zug: Der Münchner Architekt Gunter Henn wird mit der Sanierung des Gasteig betraut. Das soll am Mittwoch der Stadtrat beschließen. Zum Artikel

