Kathrin Aldenhoff

Natürlich ist Schule mehr als ein Ort, an dem Kinder lernen zu rechnen, zu schreiben und zu lesen. Es ist ein Ort, an dem sie das Lernen lernen, an dem sie üben, sich innerhalb einer Gruppe zu bewegen und zusammenzuarbeiten. Sie finden Freunde, manche sogar fürs Leben, entdecken im besten Fall Talente und Leidenschaften.

All das war in diesem Schuljahr schon wieder ein bisschen mehr möglich als in den beiden Vorjahren. Im dritten Schuljahr, das von der Corona-Pandemie beeinflusst war, fanden zwar an den meisten Schulen noch keine Skilager, aber endlich wieder Fahrten in Schullandheime und Studienfahrten statt. Es gab Sommerfeste, Theateraufführungen und Abibälle. Die Schulen blieben offen, und viele Schulleiter, mit denen ich gesprochen habe, ziehen ein vorsichtig positives Fazit über dieses Schuljahr.

Bis auf ein Thema, das sehen alle kritisch: den Lehrermangel. Und zwar nicht mehr nur an Grund- und Mittelschulen, auch an Realschulen und Gymnasien wird es knapp, wenn viele Lehrerinnen und Lehrer krank sind oder wenn eine Lehrerin schwanger wird und wegen Covid nicht mehr in der Schule unterrichten darf. Der Leiter eines Münchner Gymnasiums sagt, das sei eine Situation, die man so nicht kenne. Und da helfe auch kein Geld, wenn man auf dem Markt niemanden finde.

Es bleibt also einiges zu tun im Bereich der Schulen - auch wenn nun erst einmal Ferien sind.

DER TAG IN MÜNCHEN

"Jetzt ist nicht die Zeit für Lohnzurückhaltung" Bayerns DGB-Chef Bernhard Stiedl über rasant steigende Preise, den Kampf für gerechte Löhne und die Geiz-ist-geil-Mentalität. Preissprünge am Gas- und Strommarkt will er mit einem Deckel klein halten. Finanzieren sollen das Unternehmen, die trotz Corona-Krise hohe Gewinne einfahren. (SZ Plus)

Nur ein Investor bleibt im Rennen um die Großmarkthalle Die Büschl-Gruppe reicht die einzig taugliche Bewerbung für den riesigen Neubau ein, der auch Wohnungen umfassen soll. Nun sind viele Fragen zu klären - vor allem: Schmeckt der Plan den Händlerinnen und Händlern?

Mehr Menschen erhalten Anspruch auf den München-Pass Der Stadtrat reagiert damit auf neue Zahlen zum Armutsrisiko in München. Etwa 300 000 Münchnerinnen und Münchner sind betroffen.

Die Borussen kommen, Giesing bebt Der TSV 1860 freut sich auf einen besonderen Fußballabend im Grünwalder Stadion. Die Münchner Polizei bereitet sich vorsichtshalber auch auf schlechte Stimmung vor.

"Der Bagger war genau dort, wo er hingemusst hat" Der Prozess um den illegalen Abriss des Uhrmacherhäusls in Obergiesing geht zu Ende. Die Initiative sei vom Hauseigentümer ausgegangen, ist die Staatsanwältin überzeugt. Die Verteidiger sehen das ganz anders.

Passanten retten Mann aus verqualmter Wohnung Der 66-Jährige war mit brennender Zigarette eingeschlafen. Die Couch und daneben liegendes Papier begannen bereits zu qualmen, als zwei Männer zufällig an der Wohnung vorbeikamen.

Wie Cyber-Kriminelle Rechnungen manipulieren Hacker beobachten Firmen-Netzwerke und verändern Mails. So können sie Zahlungen auf eigene Konten umleiten. Die Spur führt nach Nigeria.

"Da zeigt sich ihr wahres Gesicht in der Wirtschaftspolitik" In einer Stadtrats-Debatte um die Anwerbung lukrativer Kongresse wirft die Opposition der grün-roten Koalition Sparpolitik an der falschen Stelle vor.

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER FREIZEITTIPP

