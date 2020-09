An den ersten neun Schultagen müssen Kinder und Jugendliche eine Maske tragen – nicht nur auf den Gängen, sondern auch im Unterricht.

Von Ekaterina Kel

Vor einer Woche wusste noch niemand etwas. Die Schulen waren im absoluten Ferienmodus. Als ich im städtischen Referat für Bildung und Sport nachfragte, wie es in den Schulen ab 8. September wieder weitergehen soll, wurde ich auf die letzte Woche vor Schulstart vertröstet. Bis dahin sei überhaupt keiner zu erreichen. Es seien doch Ferien. Das hat mich am meisten verblüfft, als ich zum Thema Schulstart in Corona-Zeiten recherchierte: Wie ruhig alle dem Anfang entgegen zu blicken schienen.

Daran gibt es auch Kritik von Elternverbänden: Man hätte die Ferienzeit besser nutzen können, um Konzepte für sicheren Präsenzunterricht auszuarbeiten, Lüftungsanlagen zu bestellen, zusätzliche Lehrer zu rekrutieren, W-Lan-Anschlüsse zu organisieren.

Aber dann plötzlich, mit dem Einzug des kalendarischen Herbstes, kam wieder Leben in die Schulhäuser: Rektoren und ihre Stellvertreter tüfteln nun in diesen letzten Tagen an den Stundenplänen und entwerfen zwanzigseitige Hygienekonzepte. Lehrer bereiten ihre Klassenzimmer und ihren Stoff vor.

Viele erste Antworten sind jetzt auch von der bayerischen Staatsregierung da: Wie die Abstände gewahrt, wann die Masken getragen oder wie digitaler Unterricht gefördert werden soll. Doch daraus ergeben sich wieder neue Sorgen. Was passiert, wenn die Infektionszahlen steigen und die Kinder wieder von zu Hause aus lernen müssen? Darauf versuchen sich alle vorzubereiten. Was sich bewährt und was nicht, muss aber schlussendlich die Praxis zeigen.

DER TAG IN MÜNCHEN

Die aktuellen Trends der Fahrradwelt Der Markt für Fahrräder entwickelt sich rapide, besonders beliebt sind für die Stadt vor allem "Cargo Bikes". Die Preise können im Bereich eines guten Gebrauchtautos liegen.

Jennerwein-Fans fürchten um ihre Traditionskneipe Bernhard Steinweg hört nach 20 Jahren als Betreiber des Jennerwein auf. Stammgäste sorgen sich, dass der Ort zur hippen Szenelocation wird.

Der Münchner Inzidenzwert sinkt Am Mittwoch lag er erstmals seit dem Hin und Her um das am Freitag zunächst in Kraft getretene Alkoholverbot wieder deutlich unter der kritischen Marke von 35.

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg