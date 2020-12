Von Max Ferstl

Weihnachten ist auch ein Fest der Rituale. Man trifft die Familie, isst Würstchen mit Kartoffelsalat oder ein anderes Essen, das nur an Weihnachten so richtig schmeckt. Man geht in die Kirche, obwohl man das sonst nie macht. Ein weiteres Ritual, das gewissermaßen die Basis für alle anderen Rituale ist, ist das alljährliche Nach-Hause-Fahren. In diesem Jahr ist das natürlich deutlich komplizierter, niemand will das Coronavirus in die Familie tragen. Und trotzdem: Viele wollen an Weihnachten "nach Hause fahren", was natürlich voraussetzt, dass es so einen Ort gibt, den man zu Hause nennt. Die Familie Kaiser zum Beispiel hat keinen solchen Ort. Sie ist eine Zirkusfamilie, elfköpfig, und als solche ständig auf Reisen. Sie ziehen normalerweise durch Bayern und Österreich, bleiben nie länger als ein oder zwei Wochen an einem Ort. Ihr zu Hause ist unterwegs. Doch wegen der Seuche ist das zurzeit anders. Seit knapp zehn Monaten sitzen die Kaisers auf der Wiese vor dem Cosimabad fest, zusammen mit 55 Tieren. (SZ-Plus) "Wir sind das nicht gewohnt, so lange an einem Ort zu sein", erzählte mir Anton Kaiser, der Zirkusdirektor, als ich die Familie vergangene Woche besuchte.

Normalerweise schmücken die Kaisers ihr Zirkuszelt weihnachtlich, die letzten Aufführungen vor der Winterpause gehören zu den stimmungsvollsten des Jahres. Auf den Weihnachtszirkus freuen sich alle, es ist ihr Ritual. Zurzeit liegt das Zelt allerdings zusammengeklappt auf einem Anhänger. Für die Kaisers ist die Seuche ein besonderes Pech - wie für viele Menschen, die nicht mehr vor Publikum auftreten dürfen.

Ohne die Vorstellungen nehmen sie kein Geld ein, müssen aber weiter für die Verpflegung von Mensch und Tier zahlen. So gesehen hatten die Kaisers auch Glück: Sie sind in Bogenhausen gestrandet. Als ihre Not wuchs, ließ die Stadt den Zirkus für eine geringe symbolische Miete den Platz vor dem Cosimabad weiterbewohnen. Und auch die Menschen halfen, spendeten Geld und Essen. Ohne diese Hilfe hätte es der Zirkus Kaiser Baldoni kaum geschafft. Vielleicht ist das für dieses so traurige Jahr ein schöner Schluss.

