Es ist kalt geworden in München und der Wind treibt schon die ersten Blätter vor sich her. Die Menschen holen ihre dickeren Mäntel aus dem Schrank und manch einer trägt sogar schon Schal und Mütze. Der Herbst hat Einzug gehalten in der Stadt - und das ganz schön plötzlich. Was zum Problem für die Münchner Wirte wird: Vor ein paar Tagen saßen ihre Gäste noch mit Eiskaffee oder Bier im Schanigarten und haben sich die Sonne ins Gesicht scheinen lassen. Und jetzt? Soll es das etwa schon gewesen sein?

Für die gebeutelten Gastronomen wäre es gut, wenn Sie ihre Plätze draußen weiter nutzen könnten. Der Stadtrat hat deshalb entschieden, dass die Schanigärten jetzt überwintern dürfen. Um die Münchner weiter nach draußen zu locken, dürfen auch wieder Heizpilze aufgestellt werden. Der Kompromiss: Sie müssen mit Ökostrom betrieben werden. Die Gastronomen wird es freuen, im Stadtrat gab es jedoch auch Streit. Denn so schön die Schanigärten auch sind, sie blockieren um die 1000 Parkplätze.

Warten auf die Corona-Cluster Die Zahl der positiv auf das Coronavirus Getesteten steigt, trotzdem werden in den Münchner Kliniken viel weniger Infizierte eingeliefert als im Frühjahr. Woran das liegt und wie die Krankenhäuser damit umgehen, wenn Intensivbetten nicht benötigt werden. (SZ-Plus)

Ausgerechnet jetzt ein Streik? Der Streik der Gewerkschaft Verdi führt zu Staus auf Straßen und vollen Radwegen. Und viele Münchner fragen sich: Muss das ausgerechnet in der Pandemie sein? Eindrücke aus einer ausgebremsten Stadt.

Einbrecherbande raubt Juwelier aus In der Nacht auf Dienstag durchbrechen die Täter mit einem gestohlenen Auto die Eingangstüre, räumen die Vitrinen aus und flüchten. Die Methode erinnert an frühere Einbrüche.

HIV-Infizierter beißt absichtlich Mann im Glockenbachviertel Das Opfer erleidet nach der Tat mehrere Panikattacken - weil es befürchtet, infiziert worden zu sein. Beim Prozess bestreitet der Angeklagte vehement den Vorwurf.

