Das Wetter: Bei Temperaturen bis 31 Grad bleibt es heiß. Dazu wird es recht schwül und ab dem Nachmittag steigt die Unwettergefahr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Der Auslöser des S-Bahn-Chaos hat keinen Führerschein Ein Gabelstaplerfahrer hatte am Dienstag eine Oberleitung beschädigt und die S-Bahn-Verbindung zum Flughafen lahmgelegt. Nun ermittelt die Polizei. Zum Artikel

In München kommt man gut ins Netz Eine Zeitschrift testet die mobilen Verbindungen in der Stadt. Dabei gewinnt die Telekom. Zum Artikel

Die Münchner bewegen sich immer umweltfreundlicher fort Sie fahren häufiger mit der Bahn oder mit dem Rad und lassen das Auto stehen. Das zeigt eine neue Studie. Von den Zielen der Stadt liegen die Ergebnisse aber noch weit entfernt. Zum Artikel

Für einen Kita-Platz braucht man Glück - trotz Rechtsanspruchs Eigentlich müsste es für jeden Ein- bis Dreijährigen, der eine Betreuung braucht, ein Angebot geben. Die Realität sieht anders aus. Zum Artikel

Erdinger Moos: Europas größte Zuchtanlage für Garnelen steht in Oberbayern Viele Versuche, die Krustentiere in Deutschland zu züchten, sind bisher gescheitert. Doch Fabian Riedels Firma produziert inzwischen etwa 30 Tonnen pro Jahr. In den acht Becken herrschen optimale Bedingungen. Eine Seltenheit, denn auf den Garnelenfarmen an den Küsten Thailands, Vietnams und Kambodschas sind die Anbaubedingungen verheerend. Zum Artikel

