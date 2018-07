31. Juli 2018, 19:15 Uhr München heute S-Bahnstörung / Hitzewelle in München / Marion Kiechle im Porträt

Gibt es künftig neue Bademöglichkeiten in München?

Von Katharina Henning

Es ist heiß, irre heiß. Wohl dem, der die Sommertage bei Spezi und Eis am Badesee verbringen kann. Aber wer in München schwimmen gehen will, der muss die Enge schon mögen - wie einst im überlaufenen Rimini, wo Badegäste ihre Strandliegen und Sonnenschirme auf wenige Quadratmeter quetschten.

Ein ähnliches Szenario zeigt sich in Münchner Freibädern und Badeseen. Kein Wunder: Im Stadtgebiet leben etwa 1,5 Millionen Menschen und die Zahl der Bademöglichkeiten ist seit Jahren gleich geblieben. Trotzdem wollen sich die Neu- und Alt-Münchner bei diesen Temperaturen abkühlen.

Wie gehen Sie mit solchen Sommertagen um? Meine Kollegin Felicitas Kock hat zur Hitzewelle zum Beispiel ein eher zwiespältiges Verhältnis und Autorin Teresa Fries macht die Hitze zu einem besseren Menschen. Aber kann man den Sommer ernsthaft hassen? Mein Kollege Gerhard Matzig kann.

Das Wetter: Die Hitzewelle erreicht ihren Höhepunkt bei bis zu 33 Grad - spätabends kann es gewittern.

Der Tag in München

Flughafen München per S-Bahn gerade nicht erreichbar

Zwischen Johanneskirchen und Ismaning setzt die Bahn Taxis ein. Im gesamten Netz kommt es nach einer Fahrzeugstörung am Dienstagnachmittag auf der Stammstrecke zu Beeinträchtigungen. Zum Artikel

Millionensumme für 13 Münchner Nachwuchsforscher

Zehn Projekte der LMU und drei Projekte der TU bekommen jeweils bis zu 1,5Millionen Euro. Zum Artikel

Haus im See

Mit seinem "Space Ship" im Starnberger See will ein Installationskünstler eine Lösung für Probleme des Klimawandels aufzeigen. Zum Artikel

Währenddessen in...

Bayern: Das sind die sieben neuen Ankerzentren

Am Mittwoch gehen die Einrichtungen offiziell in Betrieb, damit will Bayern Vorbild bei der schnellen Entscheidung von Asylverfahren sein. Abschiebungen sollen direkt aus der Einrichtung erfolgen. Ein Überblick. Zum Artikel

