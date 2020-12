Von Franz Kotteder

Abwechslungsreich zu essen ist gar nicht so einfach, wenn alle Restaurants geschlossen haben, alle Pizzen vom Italiener bereits durchprobiert sind und die eigene Rezeptsammlung überschaubar ist. Schon während des ersten Lockdowns sind viele Münchner Familien deshalb recht experimentierfreudig geworden - manche haben sogar richtig kochen gelernt! Und nicht wenige haben durchaus essbare Gerichte zustande gebracht. Nein, der Rückzug ins eigene Heim hatte schon auch seine guten Seiten.

Gute Seiten hat auch das Kochbuch "Laut & Lecker", das im Frühjahr entstanden ist. Der Wirt Christian Lehner vom Parkcafé am Alten Botanischen Garten, unweit des Hauptbahnhofs, hat es im Frühjahr und im ersten Lockdown zusammen mit vielen Freunden und Künstlern, die in seinem Lokal auftreten, geschrieben, denn zu dieser Zeit hatte er ja dann auch mal Zeit für so etwas. Er habe festgestellt, sagt Lehner, dass er selbst und viele andere richtig Lust hatten auf Gerichte, die einem ein Wohlgefühl vermitteln und ganz einfach nachzukochen sind. Sogenanntes "Soulfood" eben. Und deshalb versammelte er auf 174 Seiten jede Menge solcher Rezepte, vom Ochsenbraten aus der Ochsenbraterei über die Spareribs aus dem hauseigenen Biergarten bis hin zu vielen kleinen Köstlichkeiten, nicht wenige davon sogar vegan - was doch respektabel ist, wenn man weiß, dass das Parkcafé auch eine eigene "Grill Academy" unterhält.

Für die SZ hat Lehner jetzt im zweiten Lockdown noch einmal den Herd im Parkcafé angeworfen und zusammen mit dem Schauspieler, Autor und Komiker Moses Wolff dessen Rezept aus dem Buch nachgekocht: ein griechisches Zitronenhuhn, das wirklich sehr einfach nachzumachen ist und nach Urlaub auf einer Kykladeninsel schmeckt. Laut war's nur zeitweise in der Küche, lecker am Tisch umso mehr.

