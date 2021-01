Der CSU-Ortsverband Alte Heide-Nordschwabing will dem Coronavirus auf seine Weise ein Stück politischen Alltag abtrotzen. Der Vorsitzende Patric Wolf hält die Sitzung deshalb in seinem Garten ab.

Von Heiner Effern

Ich war nach meinem letzten Brief an Sie wild entschlossen, das nächste Mal auf keinen Fall die Buchstabenfolge Corona oder Pandemie in die Tasten zu hämmern (ja, so hört sich das laut Aussagen meiner Kollegen an, wenn ich an einem Text arbeite). Ich muss zugeben, ich hacke gerade besonders laut und verärgert auf den Buchstaben herum, weil ich es wieder nicht schaffen werde. Vor dem Virus gibt es kaum ein Entkommen, wenn man als Journalist tätig ist. Überall steckt es drin, natürlich auch in der Stadtpolitik, mit der ich mich täglich beschäftige.

Wie sehr die Pandemie - jetzt ist es passiert - auch und gerade die Politik ärgert, darüber habe ich die Chefs der drei großen Münchner Parteien befragt. Zwei von ihnen warten wegen Corona schon seit Monaten auf eine wichtige Wahl. Der CSU-Bezirksvorsitzende Ludwig Spaenle will abtreten, kann aber nicht, weil ein Bezirksparteitag in Präsenz seit Oktober nicht möglich war. SPD-Chefin Claudia Tausend möchte gerne im Amt bleiben, doch auch sie muss Geduld haben, bis ihr die Parteifreunde erneut das Vertrauen aussprechen können. Die Grünen wiederum haben eine Lücke in der Pandemie genutzt, im September die teure kleine Olympiahalle gemietet und mit riesigen Abständen und Hygienekonzept Ursula Harper und Joel Keilhauer zu ihren neuen Vorsitzenden gewählt. Alle drei Parteien müssen nun aber die Aufstellung ihrer Bundestagskandidaten hinbekommen.

Wie all diese Wahlen und Abstimmungen in den kommenden Wochen trotz der Pandemie laufen sollen, wie die CSU dazu den Turbo bei ihren Ortsverbandswahlen anwirft und wie Corona-Politik unter freiem Himmel aussieht, all das habe ich für Sie in einem Artikel beschrieben. Und ich verspreche Ihnen, das nächste Mal werde ich auf keinen Fall ... ach lassen wir das. Wird vermutlich eh wieder was mit der Pandemie zu tun haben.

